TCMB, FAST işlem tutar limitlerini yükseltti

Adana'da Ramazan Ayı Denetimleri Sürüyor

Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan denetimler kapsamında, ramazan ayı ve yaklaşan bayram dolayısıyla gıda sektöründeki iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Bugüne kadar 2 bin 896 iş yerinde denetim gerçekleştiren ekipler, bugün ise 250 iş yerini denetledi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu'nun da katıldığı denetimde hijyen, etiket bilgileri, paketlenme durumu gibi konular incelendi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.