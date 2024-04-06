TCMB, menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi sonlandırmayı planlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi yakın zamanda sonlandırmayı planlıyor.
TCMB'nin makroihtiyati çerçevede sadeleşmeye ilişkin duyurusunda, TCMB'nin, piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak şekilde makroihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam ettiği belirtildi.
Duyuruda, "Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kapsamında; menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'ten yüzde 1'e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılması planlanmaktadır." denildi.
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Kredi kartı işlemlerinde nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç olmak üzere uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkarıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'nda üçüncü pistin, yeni terminal binalarının ve apronların gerekli olduğunu belirterek, Ankara'nın yurt dışı uçuşlarını geliştireceklerini söyledi. Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'ndaki inşaatları bitirdiklerinde Ankara'nın hava kapasitesinin daha da artacağını ifade etti.
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