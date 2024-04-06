TCMB, menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi sonlandırmayı planlıyor

Ulaştırma Bakanı: Ankara'nın havalimanı kapasitesi artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'nda üçüncü pistin, yeni terminal binalarının ve apronların gerekli olduğunu belirterek, Ankara'nın yurt dışı uçuşlarını geliştireceklerini söyledi. Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'ndaki inşaatları bitirdiklerinde Ankara'nın hava kapasitesinin daha da artacağını ifade etti.