TCMB PPK Toplantı Özeti: Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB PPK Toplantı Özeti: Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı açıklandı.

29.02.2024 14:09  Güncelleme: 14:12
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TCMB PPK Toplantı Özeti: Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB PPK Toplantı Özeti: Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır - Son Dakika

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SON DAKİKA: TCMB PPK Toplantı Özeti: Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır - Son Dakika
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