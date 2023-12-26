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TCMB TL Depo Alım İhalesinde 130 Milyar 263 Milyon TL Teklif Geldi - Son Dakika
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TCMB TL Depo Alım İhalesinde 130 Milyar 263 Milyon TL Teklif Geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açtığı 60 milyar TL'lik TL depo alım ihalesinde gerçekleşen tutar 59 milyar 999 milyon 800 bin TL olurken, ihaleye 130 milyar 263 milyon TL'lik teklif geldi. İhalede minimum faiz oranı yüzde 41,85, maksimum faiz oranı yüzde 42,35, ortalama faiz oranı ise yüzde 42,27 olarak ilan edildi.

TCMB TL Depo Alım İhalesinde 130 Milyar 263 Milyon TL Teklif Geldi
26.12.2023 - 12:17,  Güncelleme: 12:17
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif 130 milyar 263 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 60 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşen tutar 59 milyar 999 milyon 800 bin lira olurken, ihaleye 130 milyar 263 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 41,85, maksimum faiz oranı yüzde 42,35, ortalama faiz oranı ise yüzde 42,27 olarak ilan edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TCMB TL Depo Alım İhalesinde 130 Milyar 263 Milyon TL Teklif Geldi - Son Dakika
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