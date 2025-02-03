TCMB Üç TL Depo İhalesi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Üç TL Depo İhalesi Gerçekleştirdi

TCMB, 631 milyar, 100 milyar ve 20 milyar liralık üç TL depo alım ihalesi düzenledi.

03.02.2025 15:17
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 631 milyar 474 milyon liralık, 100 milyar liralık ve 20 milyar liralık olmak üzere üç TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB'nin, 4 Şubat vadeli 631 milyar 474 milyon liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 631 milyar 474 milyon lira olarak kayıtlara geçti. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

3 Mart vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 37 milyar 250 milyon lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 45,94, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,97 olarak gerçekleşti.

Bankanın 10 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 1 milyar 140 milyon lira oldu. İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCMB Üç TL Depo İhalesi Gerçekleştirdi - Son Dakika

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