TCMB verilerine göre yurt dışı yerleşikler geçen hafta 484,7 milyon dolarlık DİBS sattı - Son Dakika
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TCMB verilerine göre yurt dışı yerleşikler geçen hafta 484,7 milyon dolarlık DİBS sattı

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TCMB'nin haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 189,9 milyon dolarlık hisse senedi, 484,7 milyon dolarlık DİBS ve 60 milyon dolarlık ÖST sattı. Aynı dönemde hisse senedi stoku 36 milyar 791,6 milyon dolara geriledi.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 189,9 milyon dolarlık hisse senedi, 484,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 60 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 189,9 milyon dolarlık hisse senedi, 484,7 milyon dolarlık DİBS ve 60 milyon dolarlık ÖST sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 2 Ekim haftasında 38 milyar 871,4 milyon dolardan 36 milyar 791,6 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 121,1 milyon dolardan 16 milyar 659,2 milyon dolara geriledi.

ÖST stoku ise 3 milyar 638,4 milyon dolardan 3 milyar 565,1 milyon dolara indi.

Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: TCMB verilerine göre yurt dışı yerleşikler geçen hafta 484,7 milyon dolarlık DİBS sattı - Son Dakika
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