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TCMB, Ziraat Finansal Teknolojilere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi - Son Dakika
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TCMB, Ziraat Finansal Teknolojilere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ziraat Finansal Teknolojiler Elektronik Para ve Ödemeler Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi. Kararla birlikte Ziraat Finansal Teknolojiler Elektronik Para ve Ödemeler Hizmetleri AŞ, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı hizmetlerini sunabilecek. Ayrıca, TCMB, Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izni kapsamını genişletti ve şirketin farklı ödeme sağlayıcısındaki hesapla ilgili ödeme emri başlatma ve çevrim içi platformlarda bulunan ödeme hesaplarına ait toplu bilgileri sunma yetkisini onayladı.

TCMB, Ziraat Finansal Teknolojilere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi
30.01.2024 - 09:19,
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ziraat Finansal Teknolojiler Elektronik Para ve Ödemeler Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi.

TCMB'nin Ziraat Finansal Teknolojiler Elektronik Para ve Ödemeler Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verildiğine dair kararı, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Ziraat Finansal Teknolojiler Elektronik Para ve Ödemeler Hizmetleri AŞ'ye, "ödeme hizmetleri" ile "elektronik para ihracı hizmetlerini" sunması için izin verildi.

Öte yandan, Banka, Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin de faaliyet izni kapsamını genişletti.

Kararla şirketin, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda belirtilen "kullanıcının isteğiyle farklı bir ödeme sağlayıcısındaki hesapla ilgili ödeme emri başlatabilmesi" ve "kullanıcının onayı alındığında çevrim içi platformlarda bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ait toplu bilgileri sunması" onaylandı.

Söz konusu kararlar, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı.

Kaynak: AA
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Teknoloji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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