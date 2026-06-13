TDİ Rıhtımı özelleştiriliyor - Son Dakika
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TDİ Rıhtımı özelleştiriliyor

13.06.2026 11:11
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Hazine, TDİ Konak Rıhtımı'nın 36 yıllığına özelleştirilmesi için ihale sürecini başlattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye (TDİ) ait bazı taşınmazlar ile TDİ Konak Rıhtımı İşletmesinin "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesini kararlaştırdı.

ÖİB'nin konuya ilişkin yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TDİ'ye ait İzmir'in Konak ilçesi Ahmetağa Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda faaliyet gösteren TDİ Konak Rıhtımı İşletmesi bir bütün halinde işletme hakkının verilmesi yöntemiyle 36 yıllığına özelleştirilecek.

İhale şartnamesi 150 bin lira ve geçici teminat bedeli 90 milyon lira olarak belirlendi.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Süreç, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin 5 Ağustos'a kadar teklif vermesi gerekiyor.

Kaynak: AA

Denizcilik, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TDİ Rıhtımı özelleştiriliyor - Son Dakika

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