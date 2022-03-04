TEB Başkanı Üney: "Yaygın hizmet ağımızla, ülkemizin toplum sağlığının kurulmasına, gelişmesine katkı sunuyoruz" - Son Dakika
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TEB Başkanı Üney: "Yaygın hizmet ağımızla, ülkemizin toplum sağlığının kurulmasına, gelişmesine katkı sunuyoruz"

04.03.2022 12:43

TEB Başkanı Ecz. Arman Üney'in konuşması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem'in konuşması Bakan Vedat Bilgin'in katılımcılarla tokalaşması ANKARA - ANKARA - Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.

TEB Başkanı Ecz. Arman Üney'in konuşması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem'in konuşması

Bakan Vedat Bilgin'in katılımcılarla tokalaşması ANKARA - ANKARA - Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney, "Yaygın hizmet ağımızla, ülkemizin toplum sağlığının kurulmasına, gelişmesine katkı sunuyoruz"

TEB Başkanı Üney: Yaygın hizmet ağımızla, ülkemizin toplum sağlığının kurulmasına, gelişmesine katkı sunuyoruz
TEB Başkanı Üney: Yaygın hizmet ağımızla, ülkemizin toplum sağlığının kurulmasına, gelişmesine katkı sunuyoruz
TEB Başkanı Üney: Yaygın hizmet ağımızla, ülkemizin toplum sağlığının kurulmasına, gelişmesine katkı sunuyoruz

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEB Başkanı Üney: 'Yaygın hizmet ağımızla, ülkemizin toplum sağlığının kurulmasına, gelişmesine katkı sunuyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEB Başkanı Üney: "Yaygın hizmet ağımızla, ülkemizin toplum sağlığının kurulmasına, gelişmesine katkı sunuyoruz" - Son Dakika
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