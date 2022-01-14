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Tekirdağ'da taksimetrelere fiyat güncellemesi yapıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da taksimetrelere fiyat güncellemesi yapıldı

14.01.2022 19:02
Tekirdağ'da taksimetrelere fiyat güncellemesi yapıldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde UKOME tarafından taksicilerin taksimetrelerine yeni tarifeler yüklenerek güncellemeleri yapıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde UKOME tarafından taksicilerin taksimetrelerine yeni tarifeler yüklenerek güncellemeleri yapıldı.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Malkara Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Şen, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından gelen yetkililerin, ilçede bulunan taksicilerin taksimetrelerinde fiyat güncellemesi gerçekleştirdiğini aktardı. 2021 yılında indi-bindinin 15 TL olduğunu belirten Başkan Şen, "2022 yılında indi-bindi 20 TL olarak güncellenmiştir. 2021 yılında kilometre başı 4 TL iken 2022 yılında 5 TL oldu. Tekirdağ genelinde şoförler odası başkanları ile birlikte UKOME'den bu tarifeyi biz 2 ay önce talep ettik. Biz bu tarifeyi istediğimizde o zaman mazot 10,70 TL idi. Şimdi ise 13,77 TL oldu. Bizim talep ettiğimiz zaman bu fiyatlar güncellenseydi, bizi kurtarırdı. Ama şu an bu fiyatlar bizi kurtarmıyor" dedi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da taksimetrelere fiyat güncellemesi yapıldı
Tekirdağ'da taksimetrelere fiyat güncellemesi yapıldı

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Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, İsmail Şen, Tekirdağ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da taksimetrelere fiyat güncellemesi yapıldı - Son Dakika
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