Tekirdağ Trakya'nın İhracat Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Tekirdağ Trakya'nın İhracat Şampiyonu

Tekirdağ Trakya\'nın İhracat Şampiyonu
05.08.2025 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haziran 2025'te Tekirdağ, Trakya'da en fazla ihracat ve ithalat yapan il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025 yılı Haziran ayında Trakya'da en fazla ihracat ve ithalatı Tekirdağ gerçekleştirdi.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Edirne, Tekirdağ, Kırklareli İlleri Dış Ticaret İstatistikleri, Haziran 2025" bültenine göre, Tekirdağ 230 milyon 373 bin dolarlık ihracatla Trakya'nın en çok ihracat yapan ili oldu. Aynı dönemde Tekirdağ'ın ithalatı 198 milyon 422 bin dolar olarak kaydedildi.

Edirne'de Haziran ayında ihracat 8 milyon 920 bin dolar, ithalat 6 milyon 420 bin dolar olarak gerçekleşti. Kırklareli'nde ise ihracat 16 milyon 799 bin dolar, ithalat 10 milyon 361 bin dolar seviyesinde kayda geçti.

İllerin dış ticaret performansı incelendiğinde, Tekirdağ'ın Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan 15'inci il, ithalatta ise 12'nci sırada yer aldığı görüldü.

Tekirdağ dış ticarette Almanya ve Çin ile öne çıktı

Tekirdağ, Haziran ayında en fazla ihracatı 30 milyon 280 bin dolarla Almanya'ya gerçekleştirdi. Almanya'yı 16 milyon 411 bin dolarla ABD ve 15 milyon 188 bin dolarla Belçika izledi. Aynı dönemde Tekirdağ'ın en fazla ithalat yaptığı ülke ise 37 milyon 996 bin dolarla Çin oldu. Çin'i, 25 milyon 813 bin dolarla Güney Kore ve 15 milyon 297 bin dolarla Almanya takip etti.

Edirne Bosna-Hersek'e, Kırklareli Bulgaristan'a ihracat yaptı

Edirne'de en çok ihracat Bosna-Hersek'e yapılırken, ithalat ise ağırlıklı olarak Bulgaristan'dan gerçekleştirildi. Kırklareli'nde ise en çok ihracat Bulgaristan'a, ithalat ise 7 milyon 614 bin dolarla Rusya Federasyonu'ndan yapıldı.

İstatistikler, Trakya'nın dış ticarette farklı ülke pazarlarıyla güçlü bağlar kurmaya devam ettiğini ortaya koydu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Kırklareli, Almanya, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Finans, Edirne, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ Trakya'nın İhracat Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil Barış Alper Yılmaz’a dev teklif Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Muhittin Böcek’in yeğeni hakkında ’dolandırıcılık’ suçlaması Paraları aldı, ortadan kayboldu Muhittin Böcek'in yeğeni hakkında 'dolandırıcılık' suçlaması! Paraları aldı, ortadan kayboldu
Bu gol futbolun beşiğinde gündem Fenerbahçe’nin eski yıldızının içler acısı hali Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali
Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
Sahte diploma skandalında yeni detay Depremde can verenleri seçmişler Sahte diploma skandalında yeni detay! Depremde can verenleri seçmişler
Memur ve emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor Memur ve emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor
Enflasyon kontrol altında Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor Enflasyon kontrol altında! Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor
Leroy Sane’nin sözleri kızdırdı Instagram’dan takibi bıraktı Leroy Sane'nin sözleri kızdırdı! Instagram'dan takibi bıraktı
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor

11:25
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
10:29
Polisten kaçmak için denize atladı, hikayenin sonu hüsranla bitti
Polisten kaçmak için denize atladı, hikayenin sonu hüsranla bitti
10:00
Sahte diploma skandalı büyüyor Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı
Sahte diploma skandalı büyüyor! Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı
08:56
Sivas’ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 4’ü ağır 18 yaralı
Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı
08:48
Ticaret Bakanlığı’ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
Ticaret Bakanlığı'ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
15:06
Cesur sincap ölümcül yılanın pençesinden böyle kurtuldu
Cesur sincap ölümcül yılanın pençesinden böyle kurtuldu
15:04
ING açıkladı: Enflasyon 2025’te yüzde 30’un altına düşebilir
ING açıkladı: Enflasyon 2025'te yüzde 30'un altına düşebilir
14:58
73 yıllık kulüp kapanma tehlikesiyla karşı karşıya
73 yıllık kulüp kapanma tehlikesiyla karşı karşıya
14:57
Günün bomba siyaset iddiası Öcalan, Erkan Baş’a “Parti kur“ mesajı gönderdi
Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, Erkan Baş'a "Parti kur" mesajı gönderdi
14:45
China Suarez’in Bikinili Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Yarattı
China Suarez'in Bikinili Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Yarattı
14:39
İzmir’de kent genelinde su kesintisi başlıyor
İzmir'de kent genelinde su kesintisi başlıyor
14:27
Dar gelirlilere müjde Damla Kent Projesi’nde talep toplama başladı
Dar gelirlilere müjde! Damla Kent Projesi'nde talep toplama başladı
14:26
Genç voleybolcu, mezuniyet balosu sonrası ölü bulundu
Genç voleybolcu, mezuniyet balosu sonrası ölü bulundu
14:14
Marmaray’da mide bulandıran görüntü O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
Marmaray'da mide bulandıran görüntü! O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 11:41:12. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ Trakya'nın İhracat Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.