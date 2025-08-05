Tekirdağ Trakya\'nın İhracat Şampiyonu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025 yılı Haziran ayında Trakya'da en fazla ihracat ve ithalatı Tekirdağ gerçekleştirdi.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Edirne, Tekirdağ, Kırklareli İlleri Dış Ticaret İstatistikleri, Haziran 2025" bültenine göre, Tekirdağ 230 milyon 373 bin dolarlık ihracatla Trakya'nın en çok ihracat yapan ili oldu. Aynı dönemde Tekirdağ'ın ithalatı 198 milyon 422 bin dolar olarak kaydedildi.

Edirne'de Haziran ayında ihracat 8 milyon 920 bin dolar, ithalat 6 milyon 420 bin dolar olarak gerçekleşti. Kırklareli'nde ise ihracat 16 milyon 799 bin dolar, ithalat 10 milyon 361 bin dolar seviyesinde kayda geçti.

İllerin dış ticaret performansı incelendiğinde, Tekirdağ'ın Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan 15'inci il, ithalatta ise 12'nci sırada yer aldığı görüldü.

Tekirdağ dış ticarette Almanya ve Çin ile öne çıktı

Tekirdağ, Haziran ayında en fazla ihracatı 30 milyon 280 bin dolarla Almanya'ya gerçekleştirdi. Almanya'yı 16 milyon 411 bin dolarla ABD ve 15 milyon 188 bin dolarla Belçika izledi. Aynı dönemde Tekirdağ'ın en fazla ithalat yaptığı ülke ise 37 milyon 996 bin dolarla Çin oldu. Çin'i, 25 milyon 813 bin dolarla Güney Kore ve 15 milyon 297 bin dolarla Almanya takip etti.

Edirne Bosna-Hersek'e, Kırklareli Bulgaristan'a ihracat yaptı

Edirne'de en çok ihracat Bosna-Hersek'e yapılırken, ithalat ise ağırlıklı olarak Bulgaristan'dan gerçekleştirildi. Kırklareli'nde ise en çok ihracat Bulgaristan'a, ithalat ise 7 milyon 614 bin dolarla Rusya Federasyonu'ndan yapıldı.

İstatistikler, Trakya'nın dış ticarette farklı ülke pazarlarıyla güçlü bağlar kurmaya devam ettiğini ortaya koydu. - TEKİRDAĞ