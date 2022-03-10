Teknoloji içeren girişimler için hibe destek fırsatı - Son Dakika
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Teknoloji içeren girişimler için hibe destek fırsatı

10.03.2022 13:01
Teknoloji içeren girişimler için hibe destek fırsatı

TOBB ETÜ tarafından Hacettepe Teknokent TTM ve KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde yürütülen BİGG GARAJ Programı, teknoloji tabanlı girişimler için hibe desteği sağlayacak.

TOBB ETÜ tarafından Hacettepe Teknokent TTM ve KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde yürütülen BİGG GARAJ Programı, teknoloji tabanlı girişimler için hibe desteği sağlayacak.

BİGG GARAJ yeni dönem başvuruları 12 Mart Cumartesi günü başlıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), Hacettepe Teknokent TTM ve Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi iş birliğinde yürütülen BİGG GARAJ Programı kapsamında verdiği eğitim ve mentorluklarla 2020 yılından beri her iki girişimcisinden birinin destek kazanmasını sağladı. BİGG GARAJ'a başvurmak için son tarih ise 1 Nisan. Teknoloji tabanlı iş fikirlerini gerçeğe dönüştürmek için oluşturulan BİGG GARAJ için "etugaraj.org" adresinden detaylı bilgi alınıp başvuru yapılabilecek.

BİGG Programı, "Teknolojik Ar-Ge ve İnovasyon" içeren projeleri desteklemek adına açılan geri ödemesiz bir hibe destek programı. Program kapsamında sağlanan teknoloji tabanlı girişimcilik eğitimleri, iş planı oluşturma ve proje yazma eğitimleri ile tüm mentorluk destekleri TOBB ETÜ TTO-GARAJ tarafından ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi'nin 2015 yılından beri BİGG GARAJ Programı kapsamında 20'den fazla ilde çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği girişimcilik eğitimlerine binden fazla, mentorluk programına 500'den fazla girişimci katıldı ve 80 ekip 13,1 milyon TL geri ödemesiz hibe desteği almaya hak kazandı. - ANKARA

YORUMLAR
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Karatay Üniversitesi, Cumartesi, Tobb Etü, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Teknoloji içeren girişimler için hibe destek fırsatı - Son Dakika


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