Temiz hidrojen yatırımları eylülde 130 milyar dolara ulaştı

Dünya genelinde temiz hidrojen yatırımları eylül itibarıyla 130 milyar dolara ulaştı.

Hidrojen Konseyi tarafından hazırlanan Küresel Hidrojen Pusulası 2026 (Global Hydrogen Compass 2026) raporuna göre, hidrojen yatırımlarını şekillendiren temel motivasyonlar coğrafyaya göre değişiklik gösteriyor.

Hidrojenin enerji dönüşümündeki rolü, karbonsuzlaşmanın yanı sıra enerji arz güvenliği, sistem dayanıklılığı ve sanayi büyümesi hedefleriyle giderek daha stratejik bir boyut kazanıyor.

Taahhüt edilen yatırımların yüzde 60'tan fazlası, enerji güvenliği, ekonomik büyüme ve karbonsuzlaşma gibi alanlarda yoğunlaşacak.

Rapora göre, bugüne kadar temiz hidrojen alanında taahhüt edilen yatırım miktarı eylül ayı itibarıyla 130 milyar dolara çıktı. Taahhüt edilen toplam kapasite ise yıllık 6,9 milyon ton seviyesine ulaştı. Bu kapasiteye ulaşmak için 570'ten fazla proje üzerinde çalışılıyor. Projelerin yaklaşık yüzde 90'ı inşaat halinde veya işletmede bulunuyor.

Hidrojen teknolojilerinin elektrik sektöründe önemi artacak

Raporda, yerel ölçekte temiz hidrojen ve hidrojen türevi üretimin, enerji ve ham madde ithalatına bağımlı ülkelerin tedarik kaynaklarını çeşitlendirmesine ve stratejik rezervler oluşturmasına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Bu tür çözümlerin, tarım ve sanayi için alternatif tedarik kaynakları oluşturarak tedarik zinciri ve kritik mineral bağımlılıklarını azaltabileceği, aynı zamanda gıda ve yakıt sistemlerini fiyat artışları ve arz sıkıntılarına karşı daha dirençli hale getireceği kaydediliyor.

Dünya elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 34'ünün yenilenebilir kaynaklardan sağlandığına işaret edilen raporda, elektrolizörler ve yakıt hücreleri gibi talep tarafında esneklik sağlayan hidrojen teknolojilerinin, yenilenebilir enerjinin sisteme entegrasyonundaki önemli hale geleceği ifade edildi.

Hidrojenin, elektrik sektöründe yaygınlaşmasıyla maliyet avantajı da sağlayabileceği belirtildi.