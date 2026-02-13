Tereyağı fiyatının 3 ay içerisindeki değişimi \'\'Yok artık\'\' dedirtti

Bir zincir markette yaklaşık 3 ay önce 589 liradan satılan tereyağının fiyatı 775 liraya çıktı. Kısa sürede yapılan 186 liralık artış, tüketicilerin tepkisini çekti. Eski ve yeni fiyat etiketlerini yan yana gören vatandaşlar, sosyal medyada paylaşımlar yaparak artışı eleştirdi. Bazı kullanıcılar "Birileri bu zulme bir dur desin artık" ifadeleriyle fiyat artışına tepki gösterdi.

İşte aynı ürünün 3 ay içindeki fiyat değişimi;