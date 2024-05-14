Tesla, Çin'de enerji depolama ünitesi fabrikası kurmak için inşaat izni aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Tesla, Çin'de enerji depolama ünitesi fabrikası kurmak için inşaat izni aldı

Tesla, Çin\'de enerji depolama ünitesi fabrikası kurmak için inşaat izni aldı

ABD'li elektrikli otomobil ve pil üreticisi Tesla, Çin'de enerji depolama ünitesi üretimi amacıyla kuracağı fabrika için inşaat izni aldı. Fabrikada yılda 10 bin ünite ile toplam 40 gigavatsaat enerji depolama kapasitesinin üretilmesi hedefleniyor.

14.05.2024 11:48
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ABD'li elektrikli otomobil ve pil üreticisi Tesla'nın, enerji depolama ünitesi üretimi amacıyla Çin'de kuracağı fabrika için inşaat izni aldığı bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, fabrikanın kurulacağı Şanghay şehrindeki Lingang Özel Bölge'nin İdare Komitesi yaptığı açıklamada, şirkete arazi tahsisinin ardından inşaat izninin verildiği duyurdu.

Şirket, fabrikaya arazi tahsisi için Aralık 2023'te Şanghay yerel yönetimi ile anlaşma imzalamıştı.

Fabrikada Tesla'nın "Megapack" adı verilen 4 megavatsaat elektrik depolayabilen lityum-iyon batarya üniteleri üretilecek.

Bu yıl inşaatının tamamlanması planlanan fabrikanın 2025'in ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Fabrikada yılda 10 bin ünite ile toplam 40 gigavatsaat enerji depolama kapasitesinin üretilmesi hedefleniyor.

Tesla'nın halen ABD'nin California eyaletinin Lathrop şehrinde yılda 10 bin Megapack üretme kapasitesine sahip bir "mega fabrikası" bulunuyor.

Şirket, Şanghay'daki yılda 1 milyon elektrikli otomobil üretebilen "giga fabrikasını" da 450 bin ilave kapasite ile genişletmeyi planlıyor.

Kaynak: AA

Enerji, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tesla, Çin'de enerji depolama ünitesi fabrikası kurmak için inşaat izni aldı - Son Dakika

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