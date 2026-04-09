THY, Emekli Yöneticilerine Teşekkür Etti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları, emekli olan Prof. Dr. Ahmet Bolat, Bilal Ekşi ve Prof. Dr. Mecit Eş'e teşekkür etti.

Türk Hava Yolları (THY) emekli olarak görevden ayrılan Prof. Dr. Ahmet Bolat ve Bilal Ekşi ile yönetim kurulu üyeliği sona eren Prof. Dr. Mecit Eş'e teşekkür etti.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Hava Yolları'nda Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile Genel Müdür Bilal Ekşi'nin, 9 Nisan tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası emekli olarak şirket yönetimindeki görevlerinden ayrıldığı belirtildi.

Toplantıda alınan bir diğer karar ile Prof. Dr. Mecit Eş'in de yönetim kurulu üyeliğinin sona erdiği belirtilen açıklamada, "THY olarak yöneticilerimize şirketimize yaptıkları değerli katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kendilerine bundan sonraki yaşamlarında başarı ve sağlık diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

"THY'ye kazandırdıkları değer için teşekkür ediyorum"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevi devreden yöneticilere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bugün THY'nin değerli üst yönetimiyle birlikte gerçekleştirdiğimiz buluşmada, kurumumuzun köklü geçmişine ve güçlü geleceğine bir kez daha şahitlik ettik. Bu vesileyle, yönetim kurulu başkanlığı görevini büyük bir özveriyle yürüten Sayın Prof. Dr. Ahmet Bolat'a, uzun yıllar genel müdürlük görevini başarıyla icra eden Sayın Bilal Ekşi'ye ve kıymetli katkılarıyla her zaman yanımızda olan Sayın Mecit Eş'e, THY'ye kazandırdıkları değer için teşekkür ediyorum."

THY'nin, sahip olduğu güçlü insan kaynağı ve vizyoner yönetim anlayışıyla küresel havacılıkta öncü konumunu kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Şeker, "Yeni dönemde Genel Müdürlük görevini devralan Sayın Ahmet Olmuştur'a başarılar diliyor, bayrak taşıyıcımızın elde ettiği başarıları daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ahmet Bolat 21 yıl şirkete hizmet verdi

Akademisyen unvanıyla farklı üniversitelerde görev aldıktan sonra 2005 yılında Yatırım Yönetimi Başkanı olarak THY'ye katılan Prof. Dr. Ahmet Bolat, 2012 yılında Genel Müdür Yardımcılığına terfi etti. 2022 yılında şirketin Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak atanan Ahmet Bolat, görevi boyunca şirketin gelecek 10 yılı vizyonunu ve stratejisini ortaya koydu.

Ahmet Bolat, AJet'in şirketleşmesi ve yeni marka kimliğine ulaşması, tarihi uçak siparişlerinin verilmesi ve önemli yatırımların temellerinin atılması gibi önemli süreçlere liderlik etti.

Bilal Ekşi 10 yıl genel müdürlük yaptı

Bilal Ekşi, havacılık ve ulaştırma sektörlerinde üstlendiği sorumlulukların ardından 2016'da THY Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi olarak atandı. 10 yıllık görev süresinde şirketin küresel uçuş ağının 133 ülke ve 351 şehre ulaşmasına katkı sağlayan Ekşi, uçuş operasyonlarında verimliliği hedefleyerek iyileştirmelere ve rekabet gücüne katkıda bulundu.

2014'te THY Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Mecit Eş ise 12 yıl boyunca akademisyen unvanıyla şirkette çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Bilal Ekşi, Havacılık, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 22:14:59. #7.13#
SON DAKİKA: THY, Emekli Yöneticilerine Teşekkür Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.