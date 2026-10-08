THY eylülde 9 milyon yolcu taşıdı, 9 aylık yolcu sayısı 73 milyona ulaştı - Son Dakika
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THY eylülde 9 milyon yolcu taşıdı, 9 aylık yolcu sayısı 73 milyona ulaştı

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THY'nin 2026 yılı eylül ayı trafik sonuçlarına göre şirket geçen ay 9 milyon yolcu taşıdı. Yılın ilk 9 ayında yolcu sayısı yüzde 5,2 artışla 73 milyona çıkarken, uçulan nokta sayısı 358, filodaki uçak sayısı 567 olarak kaydedildi.

TÜRK Hava Yolları (THY) 2026 yılı eylül ayı trafik sonuçlarına göre 9 milyon yolcuya hizmet verirken, uçulan nokta sayısı 358, filodaki uçak sayısı ise 567 oldu.

THY, 2026 yılı Eylül ayı ve söz konusu yılın Ocak-Eylül aylarını kapsayan 9 aylık trafik sonuçlarını yayınladı. Buna göre havayolu şirketi eylül ayında yurt dışı uçuşlarında 5,9 milyon, iç hat uçuşlarında 3,1 milyon olmak üzere toplam 9 milyon yolcuya hizmet verdi. Yolcu doluluk oranları ise dış hatlarda yüzde 86,6; iç hatlarda ise yüzde 88, 2 olarak kayıtlara geçti. Toplam arz edilen koltuk km (AKK) Eylül 2025 dönemine göre 24 milyar iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 2,5 artarak 24,6 milyar oldu. Taşınan kargo ve posta hacmi ise Eylül 2026 döneminde geçtiğimiz yıla oranla yüzde 14 artarak 205,7 ton olarak kayıtlara geçti.

9 AYDA 73 MİLYON YOLCU

Havayolu şirketinin 2026 yılı Ocak-Eylül aylarını kapsayan 9 aylık verilere göre ise, yolcu sayısı geçtiğimiz yıl aynı döneme göre yüzde 5,2 artarak 73 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı ise söz konusun dönemde yüzde 85 olarak kayıtlara geçti. Toplam arz edilen koltuk km (AKK) Ocak-Eylül döneminde 2025 yılında 203,3 milyar iken, 2026 yılında yüzde 4,4 artarak 212,2 milyar olarak kayıtlara geçti. 9 aylık dönemde toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2025 yılında 1,6 milyon ton iken, 2026 yılında yüzde 10,6 artarak 1,8 milyon ton alarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA
Türk Hava YollarıHavacılıkEkonomiTrafikTurizmEylülSon Dakika

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