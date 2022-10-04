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Eylül, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanı Muş: 'Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar olmuştur.' - Son Dakika

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