Ticaret Bakanı Muş: "Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar olmuştur." - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Muş: "Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar olmuştur."

04.10.2022 10:24
Ticaret Bakanı Muş: "Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar olmuştur."

Ticaret Bakanı Muş: "Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar olmuştur.

Ticaret Bakanı Muş: "Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar olmuştur."

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Kaynak: AA

Eylül, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Muş: 'Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar olmuştur.' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Muş: "Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar olmuştur." - Son Dakika
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