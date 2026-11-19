Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile yaptığı görüşmede, ikili ticari ve ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, enerji, savunma, teknoloji ve turizm gibi pek çok alandaki işbirliklerini ele aldıklarını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Berlin'de Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Reiche ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Görüşmede, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi, karşılıklı yatırımlarımızı, enerji, savunma, teknoloji ve turizm gibi pek çok alandaki işbirliklerimizi ele aldık. Sayın Bakan ile AB'nin son dönem ticaret, sanayi ve rekabet politikalarını da değerlendirdik, bu kapsamda özellikle AB'nin 'Made in EU' yaklaşımı başta olmak üzere otomotiv sektörümüze dair görüş ve beklentilerimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa sanayi ve tedarik zincirlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, özellikle otomotiv sektöründe yıllar içinde oluşan güçlü üretim ve tedarik ağlarının korunmasının hem Türkiye hem de Avrupa'nın rekabet gücü açısından önem taşıdığını karşılıklı olarak teyit etmekten mutlu olduklarına dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye-Almanya ilişkileri, 52 milyar doları aşan ticaret hacmiyle ve karşılıklı yatırımlar, iç içe geçmiş üretim ağları ve derin tedarik zincirleriyle Avrupa'nın en güçlü ekonomik ortaklıklarından biri haline gelmiştir. Ticaret hacmimizi, liderlerimizin belirlediği ortak hedef doğrultusunda, daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıyla 60 milyar dolar seviyesine yükseltmek ve ekonomik ortaklığımızı yeni nesil işbirliği alanlarıyla daha da güçlendirmek noktasında değerli muhatabım ile bir kez daha mutabık kaldık. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'nı 'Ticaretin Yüzyılı' yapma hedefi doğrultusunda Almanya ile ekonomik ortaklığımızı karşılıklı güven, ortak çıkarlar ve kazan-kazan anlayışı temelinde daha da güçlendirmekte kararlıyız."