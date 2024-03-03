Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan'da ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve fuar açılışlarına katılacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bolat iki gün sürecek ve bugün başlayan ziyaret kapsamında, mevkidaşı Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah el-Kasabi'nin yanı sıra, Yatırım Bakanı Halid el-Falih ile Kırsal İşler ve Konut Bakanı Macid el-Hukayl'ın ile görüşecek.
Türkiye-Suudi Arabistan ikili ticaret hacmi, 2023 yılında 6,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bakan Bolat'ın gerçekleştireceği ikili görüşmelerde, mevcut ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve iş dünyaları arasındaki ortaklıkların güçlendirilmesi amacıyla birçok konunun detaylı ele alınması hedefleniyor.
Türk İhraç Ürünleri Fuarı açılacak
Ziyaret kapsamında, 27. IBF Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışı, Bakan Bolat ve Suudi Ticaret Bakanı el-Kasabi tarafından yapılacak. Açılış töreninin ardından Bolat, fuar alanını gezecek.
Fuar, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve ihracat hacminin artırılması amacıyla yaklaşık 700 metrekare alanda çeşitli sektörlerden Türk firmalarının katılımlarıyla düzenlenecek. Ticaret Bakanlığınca destek kapsamına alınan fuarda, 120'nin üzerinde yerli ve 200'ün üzerinde yabancı katılımcının iş görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor.
Bolat, Suudi Arabistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdullah el-Swaha tarafından davet edildiği, LEAP 2024 Teknoloji ve Bilişim Fuarı'nın Açılış Töreni'ne de iştirak edecek ve fuara milli katılım sağlayan 12 firmanın stantlarını da ziyaret edecek.
Müteahhitlik firmalarıyla toplantı yapılacak
Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörü açısından en önemli ülkeler arasında yer alan Suudi Arabistan'da, Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar 27,8 milyar dolar değerinde 402 proje üstlendi. Bu rakamlarla Suudi Arabistan, Türkiye'nin değer bazında en fazla proje üstlendiği 6. ülke olarak kayıtlara geçti.
"Suudi 2030 Vizyonu" çerçevesinde, yaklaşık 10 yıllık süre zarfında Suudi Arabistan'da çok geniş alana yayılacak alt ve üst yapı yatırımları, yeni mega şehirler, turizm bölgeleri, eğlence merkezleri, ulaşım ağı yatırımları, toplu konut inşası gibi çok büyük projenin hayata geçirilip sonuçlandırılması planlanıyor. "Suudi 2030 Vizyonu" bu yönleriyle, Suudi Arabistan'da yerleşik müteahhitlik firmalarına çeşitli yatırım fırsatları sunuyor.
Bakan Bolat, bu kapsamda Suudi Arabistan'da yerleşik müteahhitlik firmaları ile istişare toplantısı gerçekleştirecek.
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Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Türkiye ile ekonomi ve Karadeniz'de güvenliğin sağlanması gibi alanlarda ikili ilişkileri geliştirmek için yakın şekilde çalıştıklarını söyledi. Odobescu, Türkiye'nin Romanya için stratejik bir ortak olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ayrıca, Karadeniz'deki mayın temizliği çalışmalarının Ukrayna'nın transit geçişine yardımcı olacağını ifade etti.
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