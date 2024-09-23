Ticaret Bakanlığı'ndan Yalanlama

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, " Ukrayna'nın, Türkiye'den satın aldığı İHA ve SİHA'ların ödemelerini buğday olarak yaptığı ve Türk buğdayının toprağa gömüldüğü iddiasının tamamen yalan olduğunu" bildirdi.

Bakanlıktan, söz konusu iddiaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Ukrayna'nın, ülkemizden satın aldığı İHA ve SİHA'ların ödemelerini buğday olarak yaptığı ve Türk buğdayının toprağa gömüldüğü' iddiası tamamen yalandır." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'ye buğday ithalatında çiftçileri korumak amacıyla halihazırda yüzde 130 gümrük vergisi uygulandığına işaret edilen açıklamada, diğer taraftan, dahilde işleme rejimi kapsamındaki buğday ithalatının da yerli buğday üretimi göz önünde bulundurularak 21 Haziran - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında durdurulduğu vurgulandı.

"Savunma sanayinde yakalanan ihracatı gölgelemeye yönelik kasıtlı bir girişim"

Türkiye ve Ukrayna arasında iddia olunan haliyle bir ticaretin gerçekleşmediğinin, kamuoyuna açık olan ikili dış ticaret verileriyle sabit olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, üreticilerimizden temin edilen buğdayın toprağa gömüldüğüne ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin 20 Eylül'de yapmış olduğu açıklamayla bu yalan ayrıca net bir biçimde ortaya konulmuştur. Söz konusu iddiaların bu kez ülkemizce Ukrayna'ya gerçekleştirilen İHA ve SİHA ihracatı ile ilişkilendirilerek gündeme getirilmesinin, ülkemizin savunma sanayinde yakaladığı ihracatı gölgelemeye yönelik kasıtlı bir girişim olduğu açıkça görülmektedir. Bu tür yalan iddialar, uyum içerisinde ilerleyen dış ticaret ve tarım politikalarımız üzerinden hedeflerine emin adımlarla yürüyen ülkemiz ekonomisine set çekmeyi amaçlamaktadır."