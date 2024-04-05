Ekonomi

Ticaret borsalarında Ağustos 2023-Şubat 2024 döneminde 306 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, söz konusu 7 aylık dönemde borsalarda 306 bin 360 ton fındık satıldı.

En fazla işlem, 81 bin 122 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti 62 bin 763 tonla Ordu, 33 bin 609 tonla Düzce/ Bolu izledi.

GTB'de ise 29 bin 697 ton fındık işlem gördü.