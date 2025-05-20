Ticaret Gerilimleri Finansal İstikrarı Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Gerilimleri Finansal İstikrarı Tehdit Ediyor

Ticaret Gerilimleri Finansal İstikrarı Tehdit Ediyor

ECB raporu, küresel ticari çatışmaların finansal sistem ve ekonomik büyüme üzerindeki risklerini vurguladı.

20.05.2025 14:12
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) raporunda, küresel ticari çatışmaların finansal sistemin istikrarını tehdit edebileceği belirtildi.

ECB ekonomistleri Bankanın internet sitesinde yayımladıkları "Ticaret gerilimlerinin Avro Bölgesi finansal istikrarı üzerindeki riskleri" raporunda, küresel ticari çatışmaların finansal istikrara ve ekonomik büyümeye etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ticaret gerilimlerinin finansal istikrar için bir tehdit oluşturabileceğine yer verilen raporda, ticaret politikasına ilişkin belirsizliklerin ekonomiyi yavaşlatabileceği ve bankaların finansmanını, varlıklarını, karlılığını ve kredilerini olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.

Raporda, küresel düzeyde gözlenen ticari gerilimlerdeki artışın reel ekonomiyi olumsuz etkilemenin yanı sıra finansal istikrar üzerinde de etkili olabileceğine işaret edilerek, "Sağlam sermaye ve likidite tamponları, ticaretteki aksaklıklardan kaynaklanan şokları absorbe etmek için finansal kurumların ilk savunma hattıdır." ifadeleri kullanıldı.

Bankaların bu spesifik riskleri belirlemek ve değerlendirmek için düzenli analizler yapması gerektiği vurgulanan ECB raporuna göre, ticaret politikasının kendisiyle ilgisi olmayan olumsuz jeopolitik gelişmeler, ticaretle ilgili gerilimleri artırarak küresel ticaret hacmini ve ticaret ortakları arasındaki ithalat ve ihracatın göreceli paylarını değiştirebilir.

Raporda, küresel ticarette artan belirsizliğin yatırımcıların risklerden uzak durmasına yol açarak banka hisse fiyatları üzerinde önemli bir olumsuz etki oluşturduğu ve banka tahvilleri üzerindeki risk primlerini de artırdığı belirtildi. Bunun sonucunun "daha yüksek karşılıklar, daha düşük karlılık ve ekonomiye daha az kredi verilmesi" olduğu aktarılan raporda, "Avro Bölgesi bankalarının ticaret ortağı olarak ABD'ye bel bağlayan sektörlere yönelik riskleri, ticari kısıtlamalar arttıkça büyüyen kredi riskine maruz kalabilir." uyarısında bulunuldu.

ECB raporunda, finans kuruluşlarına riskleri azaltmak için portföylerini çeşitlendirmeleri, ticaretteki gerilimlerin finansal operasyonlarını nasıl etkileyebileceğini anlamak için düzenli stres testleri yapmaları ve senaryoları simüle etmeleri tavsiye edilerek, söz konusu önlemlerin acil bir durumda hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilmeleri için acil durum planları geliştirmelerine olanak sağlayacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Gerilimleri Finansal İstikrarı Tehdit Ediyor - Son Dakika

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