TİDER'den Gıda İsrafına Karşı Bilinçli Tüketim Çağı
TİDER'den Gıda İsrafına Karşı Bilinçli Tüketim Çağı

23.05.2026 20:48
TİDER, Kurban Bayramı öncesi gıda israfını önlemek için bilinçli alışveriş ve tüketim çağrısında bulundu.

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER), Kurban Bayramı ve yaz tatili öncesinde, sürdürülebilir gelecek için gıda israfına karşı bilinçli tüketim çağrısında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, bayram ve tatil sezonu öncesinde alışveriş ile tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesi istendi.

Açıklamada, bayram sofralarının bereketini korumak ve israfın önüne geçmek için şunlar önerildi:

"Sorumlu ve bilinçli alışveriş yapın. Alışverişe çıkmadan önce mutlaka liste yapın. 'İndirimde' ya da 'kampanyada' diye ihtiyacınız olmayan fazla ürünleri sepetinize eklemekten kaçının. Son tüketim tarihi (STT) gıda güvenliğini, tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) ise gıdanın kalitesini gösterir. TETT'si geçmiş ancak tazeliğini koruyan gıdaları çöpe atmayın. Yakın tarihli ürünleri seçmekten çekinmeyin. Raflarda son kullanma tarihi yakın olan ürünleri tercih etmek, o ürünlerin markette israf olmasını engeller. Gün içinde tüketeceğiniz ürünleri bu şekilde seçerek israf zincirinin kırılmasına destek olabilirsiniz. Dondurucunun gücünden yararlanın. Misafirleriniz için fazla yemek pişirdiyseniz, artanları çöpe atmak yerine porsiyonlayarak dondurun. Daha sonra tüketmek üzere saklamak hem emeği hem de dünya kaynaklarını korur."

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİDER Genel Müdürü Nil Tibukoğlu, gıda israfının önlenmesinde üreticiden lojistik sektörüne kadar herkesin rolü olduğunu vurguladı.

Tibukoğlu, israfın dünyaya zarar verdiğini kaydederek, "Bir gıdanın üretilmesi için harcanan su, emek, enerji ve zaman, o gıda çöpe gittiğinde tamamen yok oluyor. Havaya salınan metan gazıyla iklim krizini körüklüyor. Tarladan tabağa uzanan bu döngüde hepimiz sorumluyuz. Bu bayramda ve sonrasında 'İsrafa ortak olma.' diyerek hem bütçemizi hem de dünyamızı koruyabiliriz. Bilinçli tüketim, geleceğe bırakacağımız en güzel bayram mirasıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

