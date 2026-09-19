TİGEM, Dalaman'da 1600 ton ayçiçeğini 56 milyon lira muhammen bedelle satacak

TİGEM, Dalaman'da 1600 ton ayçiçeğini 56 milyon lira muhammen bedelle satacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TİGEM'e bağlı Dalaman Tarım İşletmesi, 1600 ton yağlık ayçiçeğini 10 parti halinde açık artırmayla satacak. Resmi Gazete ilanına göre toplam muhammen bedeli 56 milyon lira olan ihale, 30 Eylül Çarşamba saat 14.00'te gerçekleştirilecek.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Dalaman Tarım İşletmesi, 1600 ton yağlık mahsul ayçiçeği satışı yapacak.
TİGEM'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, bu yıl üretilen söz konusu ayçiçeğinin satışı, 10 parti halinde ve açık artırmayla gerçekleştirilecek.
Toplam muhammen bedelin 56 milyon lira olduğu ihale, 30 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'te yapılacak.
Kaynak: AA
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