TİGEM, Dalaman'da 1600 ton ayçiçeğini 56 milyon lira muhammen bedelle satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Dalaman Tarım İşletmesi, 1600 ton yağlık mahsul ayçiçeği satışı yapacak.

TİGEM'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, bu yıl üretilen söz konusu ayçiçeğinin satışı, 10 parti halinde ve açık artırmayla gerçekleştirilecek.

Toplam muhammen bedelin 56 milyon lira olduğu ihale, 30 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'te yapılacak.