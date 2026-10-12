TİGEM Polatlı, 2 bin 116 ton buğday için 20 Ekim'de ihale düzenleyecek

TİGEM Polatlı, 2 bin 116 ton buğday için 20 Ekim'de ihale düzenleyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TİGEM Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2026 yılı istihsali 2 bin 116 ton mahsul buğdayı borsa şartlarında açık artırmayla 4 parti halinde satacak. İhale 20 Ekim saat 14.00'te Lüleburgaz Ticaret Borsası'nda yapılacak.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2 bin 116 ton mahsul buğdayın satışını yapacak.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre işletme, 2026 yılı istihsali 2 bin 116 ton mahsul buğdayı borsa şartlarında açık artırma usulüyle 4 parti halinde satacak.
İhale, 20 Ekim saat 14.00'te Lüleburgaz Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilecek.
Konuya ilişkin şartname, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Polatlı Tarım İşletmesinde mesai saatlerinde görülebilecek.
Kaynak: AA
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