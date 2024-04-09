TİM, Türkiye'nin milli menfaatleri gerektiğinde yaptırım kararlarında devletin yanında olduğunu bildirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye'nin milli menfaatleri gerektirdiğinde ve insani dramların sona erdirilmesine yönelik alınacak her türlü yaptırım kararında devletin yanında olduklarını bildirdi.
TİM'den yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından bugün açıklanan İsrail'e ihracat kısıtlaması kararına ilişkin şu değerlendirmede bulunuldu:
"Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak her zaman serbest ticaretten yanayız. Ancak ülkemizin milli menfaatleri gerektirdiğinde ve insani dramların sona erdirilmesine yönelik alınacak her türlü yaptırım kararında devletimizin yanındayız. İsrail'i bir an önce ateşkese ve insani yardım sürecinin sağlanması için ilgili kararları almaya davet ediyoruz. Ramazan Bayramı ile Filistin halkına yönelik katliamların son bulmasını temenni ediyoruz."
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Antalya'da düzenlenen operasyonda, yurt dışından hava yoluyla getirilen kaçak ürünlerin tespitine yönelik çalışma sonucunda 33 milyon lira değerinde 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu kişi, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Antalya'da yapılan operasyonda, yurtdışından hava yolu ile getirilen kaçak ürünlerin tespitine yönelik Antalya Havalimanında gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 33 milyon TL olan 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Operasyon sonucunda yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.
Iğdır'da Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar çarşıya çıkarak alışveriş yapmak için yoğunluk oluşturdu. Mağaza ve sokaklarda yaşanan yoğunluk nedeniyle esnaflar da mağazaların önlerine tezgah kurdu ve indirim kampanyaları düzenledi.
Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verilinceye kadar 54 ürün grubunda İsrail ile ticaretini kısıtlama kararı dünya basınında geniş yer buldu. ABD merkezli Associated Press iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin 'kısasa-kısas'a evrildiğini belirtirken, İsrail'in en yüksek tirajlı gazetelerinden Times of Israel ise, Ankara'nın kararı ve Tel Aviv'den gelen açıklama için, "ticaret savaşları" yorumunda bulundu.
Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, Ramazan Bayramı dolayı kutlama mesajı yayımladı. Başkan Bozan, yayımladığı mesajında, birlik ve beraberliği pekiştirdiğimiz, rahmet ve bereketi kuşanmış bir Ramazan ayını daha idrak ederek bayrama kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşadığımızı belirtti. Bozan, bayramın tüm insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni etti.
Sivas'ın Zara ilçesinde Ziraat Odası, tavuk üretimini teşvik etmek amacıyla üyelerinden gelen talepler üzerine 3 bin yumurta tavuğunu ilçedeki çiftçilere dağıttı. Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, tavukçuluk ve yumurta üretimini teşvik etmek amacıyla çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan başkanlığındaki ilk meclis toplantısında, İller Bankası ve özel bankalardan faiz hariç 86 milyon TL'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verildi.
Samsun'un Terme ilçesinde Ramazan Bayramı'na hazırlanan vatandaşlar, pazar yerleri, pastane ve kuruyemişçilerde yoğunluk oluşturdu. Arife gününde de devam eden hazırlıklarda vatandaşlar, kıyafet, tatlı, şeker, kuruyemiş ve kolonya gibi ürünlere ilgi gösterdi. Semt pazarlarına giden vatandaşlar, alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldürdü. Pazarcı esnafı da yoğunluktan memnun olduklarını belirtti ve halka teşekkür etti.
13-18 Nisan tarihleri arasında Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da gerçekleştirilecek olan 4. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı (CICPE), kalyonlar, yatlar ve sağlık tüketimi gibi temalı sergilerle zenginleştirilecek. Fuarda 59 ülkeden 3.000'den fazla marka yer alacak.
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