TİM, Türkiye'nin milli menfaatleri gerektiğinde yaptırım kararlarında devletin yanında olduğunu bildirdi - Son Dakika
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Ekonomi

TİM, Türkiye'nin milli menfaatleri gerektiğinde yaptırım kararlarında devletin yanında olduğunu bildirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan İsrail'e ihracat kısıtlaması kararına ilişkin olarak, ülkemizin milli menfaatleri gerektirdiğinde ve insani dramların sona erdirilmesine yönelik alınacak her türlü yaptırım kararında devletin yanında olduklarını bildirdi. TİM, İsrail'i ateşkese ve insani yardım sürecinin sağlanması için ilgili kararları almaya davet ederek, Ramazan Bayramı ile Filistin halkına yönelik katliamların son bulmasını temenni etti.

09.04.2024 18:19  Güncelleme: 18:21
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye'nin milli menfaatleri gerektirdiğinde ve insani dramların sona erdirilmesine yönelik alınacak her türlü yaptırım kararında devletin yanında olduklarını bildirdi.

TİM'den yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından bugün açıklanan İsrail'e ihracat kısıtlaması kararına ilişkin şu değerlendirmede bulunuldu:

"Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak her zaman serbest ticaretten yanayız. Ancak ülkemizin milli menfaatleri gerektirdiğinde ve insani dramların sona erdirilmesine yönelik alınacak her türlü yaptırım kararında devletimizin yanındayız. İsrail'i bir an önce ateşkese ve insani yardım sürecinin sağlanması için ilgili kararları almaya davet ediyoruz. Ramazan Bayramı ile Filistin halkına yönelik katliamların son bulmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı, Filistin, Türkiye, İhracat, İsrail, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TİM, Türkiye'nin milli menfaatleri gerektiğinde yaptırım kararlarında devletin yanında olduğunu bildirdi - Son Dakika

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