Tır Şoförleri, Vize Sorunu Nedeniyle Maddi Kayıp Yaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Tır Şoförleri, Vize Sorunu Nedeniyle Maddi Kayıp Yaşıyor

Uluslararası taşımacılık yapan tır şoförleri, vize başvurularının reddedilmesi ya da kısa süreli vize verilmesi nedeniyle maddi kayıp yaşadıklarını ifade etti. Kapıkule Sınır Kapısı'nda basın açıklaması yapan bir grup tır şoförü, Schengen vizesi alımında sorun yaşadıklarını belirtti. Şoförler, işsiz kaldıklarını ve taşımacılık sektörünün olumsuz etkilendiğini dile getirdi. Uluslararası hukuk uzmanı avukat Seda Yılmaz, vize sorununun lojistik sektörünü zarara uğrattığını ve firmaların sözleşmelerine vize sorunlarıyla ilgili maddeler eklemelerini önerdi.

13.06.2024 14:27
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Uluslararası taşımacılık yapan tır şoförleri, vize başvurularının reddedilmesi ya da kısa süreli vize verilmesi nedeniyle maddi kayıp yaşadıklarını ifade etti.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda basın açıklaması yapan bir grup tır şoförü, Schengen vizesi alımında sorun yaşadıklarını belirtti.

Şoförlerden Ufuk Kaya, vizesi biten ya da başvurusu reddedilen sürücülerin işsiz kaldığını iddia ederek, "Ben de son vize sürecinde 1,5 ay evdeydim. Vizemiz yok çalışamıyoruz. İthalat, ihracata alışmışız, yurt dışına gidip gelmeye. Bu her şeyi etkiliyor. Kapıdaki sıraları etkiliyor." dedi.

Tır şoförü Ali Tümer de vize başvurusu yapan çoğu şoförün ret cevabı aldığını dile getirdi.

Sorunun çözülmesini isteyen Tümer, "Bir hafta bekliyoruz, taşıdığımız yük de bekliyor. Otele gidiyoruz otel de pahalı, mağduriyetler yaşıyoruz." diye konuştu.

Uluslararası hukuk uzmanı avukat Seda Yılmaz da Schengen vizesi sorunundan en çok lojistik sektörünün etkilendiğini belirtti.

Şoförlerin vize başvurularının reddedilmesi veya kısa süreli vize verilmesinin firmaları zarara uğrattığını vurgulayan Yılmaz, bazı konsoloslukların vize başvurularını durdurduğunu ancak temmuz ayında tekrar açacağını ifade etti.

Şoförlerin yeniden başvuru yapmak için uzun süre beklediğini söyleyen Yılmaz, firmaların sözleşmelerine vize sorunlarıyla ilgili maddeler eklemelerini önerdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tır Şoförleri, Vize Sorunu Nedeniyle Maddi Kayıp Yaşıyor - Son Dakika

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