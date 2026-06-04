TMO'nun Buğday Alım Politikalarına Tepki: 'Üretici Tüccarın İnsafına Bırakılıyor' - Son Dakika
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TMO'nun Buğday Alım Politikalarına Tepki: 'Üretici Tüccarın İnsafına Bırakılıyor'

TMO\'nun Buğday Alım Politikalarına Tepki: \'Üretici Tüccarın İnsafına Bırakılıyor\'
04.06.2026 13:44
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Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, TMO'nun buğday alımlarında günlük kotayı sınırlamasını eleştirerek, yüksek kapasiteli depolarda alımın kısıtlanmasının çiftçiyi tüccara mecbur bıraktığını söyledi. Artan maliyetler ve düşük fiyatlar karşısında üreticinin mağdur olduğunu vurgulayan Özer, TMO'nun daha etkin bir alım politikası izlemesi gerektiğini belirtti.

Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) buğday alım politikalarına tepki gösterdi. Özer, günlük milyonlarca kilogram alım kapasitesine sahip depolarda alımların sınırlandırılmasının üreticiyi tüccarın insafına bıraktığını söyledi.

2026 yılı buğday alım fiyatlarının açıklanmasının ardından üreticinin beklentilerinin karşılanmadığını belirten Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer, çiftçinin hem düşük fiyat hem de alım süreçlerindeki yetersizlik nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Özer yaptığı açıklamada, artan maliyetler, yüksek faiz oranları ve enflasyon karşısında ayakta kalmaya çalışan üreticinin, emeğinin karşılığını alamadığını vurgulayıp; "Çiftçi bugün yalnızca üretim yapmakla değil, geleceğini korumak için de mücadele ediyor. Ancak mevcut şartlar üreticinin umudunu tüketiyor" dedi.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'ın yaptığı açıklamaları dikkatle takip ettiklerini belirten Özer, üreticiye açıklanan fiyatın altında satış yapılmaması yönündeki çağrıların sahadaki uygulamalarla çeliştiğini savundu.

Özer, "Günde 3 ila 5 milyon kilogram buğday alabilecek kapasiteye sahip depolarda günlük alımın 1 milyon kilogramla sınırlandırılması kabul edilemez. Bu durum çiftçinin ürününü TMO'ya teslim etmesini zorlaştırırken, üreticiyi mecburen tüccara yönlendirmektedir" ifadelerini kullandı.

TMO'nun üreticinin güvencesi olması gerektiğini dile getiren Özer, mevcut uygulamaların çiftçide büyük hayal kırıklığı oluşturduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarım ve üreticiye verdiği önemi yakından takip ettiklerini belirten Özer, "Çiftçinin sigortası konumunda bulunan TMO'nun alım süreçlerinde daha etkin ve üreticiyi koruyan bir anlayış sergilemesi gerekiyor" dedi.

Ekonomik şartların her geçen gün ağırlaştığını vurgulayan Özer, üreticinin emeğinin karşılığını almakta zorlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün marketten alınan bir ekmeğin fiyatı karşısında bir kilogram buğdayın değeri ortadadır. Bizler yalnızca kendi soframız için değil, ülkemizin gıda güvenliği için üretim yapıyoruz. Milletimizin sofrasına ekmek taşıyan çiftçinin emeğine sahip çıkılması en doğal hakkımızdır"

Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer, TMO'nun alım ve depolama süreçlerinde yaşanan günlük kota, nem oranı ve depolama kaynaklı sorunlara ivedilikle çözüm bulması gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Yerel Haberler, İsmail Özer, Ekonomi, Tariş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMO'nun Buğday Alım Politikalarına Tepki: 'Üretici Tüccarın İnsafına Bırakılıyor' - Son Dakika

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