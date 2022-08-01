Tmsf, Hobim Arşivleme ve Basım Hizmetleri AŞ'deki Paylarını Satışa Çıkardı - Son Dakika
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Tmsf, Hobim Arşivleme ve Basım Hizmetleri AŞ'deki Paylarını Satışa Çıkardı

01.08.2022 13:13
Tmsf, Hobim Arşivleme ve Basım Hizmetleri AŞ'deki Paylarını Satışa Çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hobim Arşivleme ve Basım Hizmetleri AŞ’deki yüzde 100 oranındaki paylarını 120 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı. Yatırımcılar, kapalı teklif zarflarını 9 Eylül saat 17.00'ye kadar TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı'na elden teslim edebilecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hobim Arşivleme ve Basım Hizmetleri AŞ'deki yüzde 100 oranındaki paylarını 120 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı. Yatırımcılar, kapalı teklif zarflarını 9 Eylül saat 17.00'ye kadar TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı'na elden teslim edebilecek.

TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan satış ilanına göre, 10 TL nominal değerli 2 milyon 240 bin adet Hobim Arşivleme ve Basım Hizmetleri AŞ'nin paylarının satışında muhammen bedel 120 milyon TL olarak belirlendi.

İhalede kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanacak. Yatırımcıların kapalı teklif zarflarını 9 Eylül saat 17.00'ye kadar 'TMSF, İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı'na' elden teslim etmesi gerekiyor.

Alınan teklifler, İhale Komisyonu tarafından 12 Eylül'de saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında, yatırımcılar ve/veya bunların yasal temsilcileri huzurunda açılacak. Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını takiben açık artırma yapılacak.

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Kaynak: ANKA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tmsf, Hobim Arşivleme ve Basım Hizmetleri AŞ'deki Paylarını Satışa Çıkardı - Son Dakika

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