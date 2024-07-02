Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Hükümetimizin enflasyon ile ilgili politikasını destekliyoruz, hedef tek haneli enflasyon"

ORDU - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomide sıkıntıların olduğunu ancak hedefin tek haneli enflasyona inmek olduğunu belirterek, "Tek haneli enflasyona indikten sonra gerek emekliler, gerek çalışan kardeşlerimiz, gerek iş dünyası artık önünü görebilir hale gelecek. Yüksek enflasyonda hiçbir şeyin hesabını yapabilmek mümkün değil. En büyük hastalık bu yüksek enflasyon. Bu kapsamda hükümetin son dönemde attığı adımları destekliyoruz" dedi.

Çeşitli açılış, ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Ordu'ya gelen eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Vali Muammer Erol'u ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Çiçek ve Hisarcıklıoğlu daha sonra Valilik makamına geçti. TBMM Eski Başkanı Cemil Çiçek ve TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu'nu heyeti ile birlikte Ordu'da ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Vali Muammer Erol, ziyaretin anısına konuklarına hediye takdiminde bulundu.

"Ordu Ticaret Borsamız, Karadeniz'in liderler borsalarından bir tanesi"

Çiçek ve Hisarcıklıoğlu akabinde Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman'a ziyaret gerçekleştirdi, burada üyeler ile bir araya gelindi. Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamalarda, Ordu Ticaret Borsası'nın ile yakışır bir şekilde hizmet verdiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu bu konuda Borsa Başkanını, yönetimini, meclis başkanını ve üyelerini tebrik etti. Ordu Ticaret Borsası'nın, Karadeniz Bölgesi'nin lider borsalarından birisi olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, "Proje üretiyorsunuz, üyelerimizin dertlerine çözüm getiriyorsunuz, Ordu ve sizler daha çok zenginleşsin diye borsamız çalışıyor" diye konuştu.

"Hükumetimizin enflasyon ile mücadelede attığı politikaları destekliyoruz"

Ekonomide sıkıntıların olduğunu ancak hedefin tek haneli enflasyona inmek olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, "Benim görevim sizlerin bana ilettiği sıkıntıları hükümete iletmek. Ekonomide sıkıntılarımız var ama hedef tek haneli enflasyona inmek. Tek haneli enflasyona indikten sonra gerek emekliler, gerek çalışan kardeşlerimiz, gerek iş dünyası artık önünü görebilir hale gelecek. Yüksek enflasyonda hiçbir şeyin hesabını yapabilmek mümkün değil. En büyük hastalık bu yüksek enflasyon. Bu kapsamda hükümetin son dönemde attığı adımları destekliyoruz. Bir an önce, daha önce olduğu gibi 2006, 2007 ve 2008 yıllarında olduğu gibi tek haneli enflasyon istiyoruz. Çünkü iş dünyasının finans ve maliyet sorunlarının çözüm yolu tek haneli enflasyondur" ifadelerine yer verdi.

"Gri listeye girmek kolay, çıkmak zor, Türkiye' doğru adımları atarak çıkmıştır"

Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücü'nün gri listesinden çıkarılmasını da değerlendiren Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin önemli attığım adımlardan birisi de bu gri listeden çıkmaktı. Allah'a çok şükür bundan da çıktık. Buraya girebilmek çok kolay, çıkabilmek ise çok zordur. Burada ki ülkelerin hepsinin oy birliği ile çıkabiliyorsun ancak. Demek ki biz doğru adımları attık ki gri listeden çıktık. Singapur'da yapılan işin büyüklüğü buradan geliyor" şeklinde konuştu.

Samsun-Sarp Demiryolu Projesi

Samsun-Sarp Demiryolu Projesi'ne değinen Hisarcıklıoğlu, "Karadeniz otoyolumuzun biran önce trafiğinin açılması çok önemli. Samsun-Sarp Demiryolu çok önemli. Bu hedefti, bundan sonra Karadeniz'de bu cevval insanlar olduğu müddetçe siz bu demiryolunu yaptırırsınız. Karadeniz'i karayolu ile Akdeniz'e bağlamak önemli, inşallah o da bağlanacak, bunların çözümünden sonra artık bizim Karadeniz'in ulaşım konusunda sıkıntısı kalmaz" ifadelerine yer verdi.

"Beklentimiz düşük maliyetli finansman"

Ziver Kahraman ise, "Mimarı olduğunuz akreditasyon sistemi sayesinde bizlerin nelerle ilgilenip, hangi projeler ile ne kadar değer oluşturduğumuzu ölçmektesiniz. Bizler bilindiği gibi projeler üretmeye, üye memnuniyet odaklı programlar organize etmeye, kotasyon maddelerimize dair AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarını desteklemeye uygun ortam oluşturmaya, pazar geliştirmeye, kendimizin sosyal ve kültürel hayatlarına destek olup katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu konuda çalışırken önümüze çıkan engelleri aşabilmek adına kimi zaman desteklerinize ihtiyaç duyuyoruz. Esirgemediğiniz destekleriniz ile her zaman daha güçlüyüz. Dünya ve ülkemiz ekonomik anlamda dar bir boğazdan geçmekte, bu süreçte finansmana erişim sıkıntısı yaşıyorken, erişebildiklerimizin de maliyetleri çok yüksektir. Sizlerden beklentimiz; geçmiş yıllarda nefes kredisi şeklinde uygulanan düşük maliyetli finansmana erişim metotları için finans kurumlarını zorlamanız" dedi.

Programda Ordu Ticaret Borsası'nda görevli bir personelin doğum günü, protokol üyeleri tarafından pasta kesilerek kutlandı. Programda ayrıca, Hisarcıklıoğlu ve Borsa Başkanı Ziver Kahraman, karşılıklı olarak birbirlerine hediye takdim etti.