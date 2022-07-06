Tobb: İlk 6 Ayda Onaylanan Sanayi Kapasite Raporu Sayısı, Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 12,3 Arttı - Son Dakika
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Tobb: İlk 6 Ayda Onaylanan Sanayi Kapasite Raporu Sayısı, Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 12,3 Arttı

06.07.2022 10:27
Tobb: İlk 6 Ayda Onaylanan Sanayi Kapasite Raporu Sayısı, Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 12,3 Arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre; 2022'nin ilk 6 ayında onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre; 2022'nin ilk 6 ayında onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 arttı.

TOBB, haziran ayında onaylanan kapasite raporu sayısını bugün açıkladı. Haziran 2022'de onaylanan kapasite raporu sayısı, Haziran 2021'e göre yüzde 10,4 (462 adet) artarak 4 bin 890 adet oldu.

TOBB'un haziran ayında onaylanan kapasite raporlarıyla ilgili açıklaması şöyle:

"Haziran 2022'de onaylanan kapasite raporu sayısı, Haziran 2021'e göre yüzde 10,4 (462 adet) artarak 4 bin 890 adet oldu. 2022'nin ilk 6 ayında onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 arttı.

Haziran ayında en çok kapasite raporu düzenlenen ilk 10 il arasında İstanbul birinci, Kayseri ise son il oldu. En çok kapasite raporu düzenleyen 10 ile dair veriler: İstanbul bin 316, Ankara 358, Bursa 298, İzmir 272, Konya 225, Gaziantep 200, Adana 140, Kocaeli 131, Tekirdağ 119, Kayseri 115.

TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI HAZİRAN 2021'E GÖRE YÜZDE 10,4 ARTTI

Aktif kapasite raporlarına göre; toplam çalışan sayısı, Haziran 2021'de 3 milyon 413 bin 635 iken yüzde 10,4 (345 bin 247) artarak, Haziran 2022'de 3 milyon 767 bin 882 olarak belirlendi.

KAPASİTE RAPORLARI NEYİ İÇERİYOR

Tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten iş yerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler için odalar tarafından düzenleniyor ve TOBB tarafından onaylanıyor."

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tobb: İlk 6 Ayda Onaylanan Sanayi Kapasite Raporu Sayısı, Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 12,3 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tobb: İlk 6 Ayda Onaylanan Sanayi Kapasite Raporu Sayısı, Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 12,3 Arttı - Son Dakika
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