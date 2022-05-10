TOBB'un nisanda onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 16,2 arttı - Son Dakika
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TOBB'un nisanda onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 16,2 arttı

10.05.2022 10:29
TOBB'un nisanda onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 16,2 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından nisanda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 16,2 artışla 5 bin 151 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından nisanda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 16,2 artışla 5 bin 151 oldu.

TOBB, nisan ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, nisanda onaylanan kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 16,2 artarak 5 bin 151'e yükseldi.

En çok kapasite raporu düzenlenen ilk 5 il, İstanbul (1385), Ankara (380), Bursa (363), İzmir (284) ve Konya (235) olarak sıralandı.

Nisan 2021'de 81 bin 279 olan TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı, geçen ay yüzde 11 yükselerek 90 bin 207'ye ulaştı. Toplam çalışan sayısı da aynı dönemde yüzde 10,2 artışla 3 milyon 723 bin 859 olarak hesaplandı.

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Türkiye, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TOBB'un nisanda onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 16,2 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOBB'un nisanda onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 16,2 arttı - Son Dakika
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