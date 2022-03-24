TOGG'da robotlar provalara başladı - Son Dakika
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TOGG'da robotlar provalara başladı

24.03.2022 00:57
TOGG'da robotlar provalara başladı

TOGG'un Gemlik tesisinin inşasında hızla sona yaklaşılırken, gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı.

TOGG'un Gemlik tesisinin inşasında hızla sona yaklaşılırken, gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşıldı. Bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazırlanan TOGG, 18 Temmuz 2020'de başladığı Gemlik tesislerindeki inşaat çalışmalarında sona yaklaşıyor. Yapılan açıklamada, "Gemlik Tesisimizde çalışmalar planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı" denildi. - İSTANBUL

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Türkiye, Milli, Robot, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOGG'da robotlar provalara başladı - Son Dakika


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