Üye Girişi
Togg, Türk Hava Yolları'nın kanatlarında yurt dışına açılıyor (2) - Son Dakika

Togg, Türk Hava Yolları'nın kanatlarında yurt dışına açılıyor (2)

21.12.2021 18:26

Türkiye'nin uluslararası mobilite markası Togg, Tüketici Elektroniği Fuarı'na (Consumer Technology Association-CES 2022) katılmak üzere Turkish Cargo ile yola çıktı.

Türkiye'nin uluslararası mobilite markası Togg, Tüketici Elektroniği Fuarı'na (Consumer Technology Association-CES 2022) katılmak üzere Turkish Cargo ile yola çıktı.

Global hava kargo taşıyıcısı Turkish Cargo, Türkiye'nin en değerli küresel mobilite markası olma misyonuyla kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) lojistik çözüm ortağı oldu.

Togg, ABD'de düzenlenecek ve dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen Tüketici Elektroniği Fuarı'na katılmak üzere Turkish Cargo'nun TK6361 uçuş kodlu Boeing 777 uçağı ile yola çıktı. Togg'un paletli ağırlığının 3 ton olduğu bildirildi.

Togg'un yeni marka kimliği ve Türk Hava Yolları'nın gerçekleştirdiği özel uçuşla Togg, sınırları aşarak dünya sahnesine çıkıyor.

"Türkiye'nin otomobilini, dünyanın dört bir tarafına ulaştırıyor olmanın heyecanı içerisindeyiz"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Milli bayrak taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olmanın gücüyle Türkiye'nin otomobilini, ülkemizin teknoloji ihracatını dünyanın dört bir tarafına ulaştırıyor olmanın heyecanı içerisindeyiz. Ülkemizin en iddialı projesi olan Togg'un dünya lansmanına yaptığımız katkı, Türk Hava Yolları ailemiz için bir gurur vesilesidir." ifadelerini kullandı.

Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş da "CES 2022'de gelecek vizyonumuzu sergileyeceğimiz akıllı cihazımızı elbette dünya markası Türk Hava Yolları ile taşıyacaktık. Güncel tasarım dilimizi gelecekten dokunuşlarla zenginleştirdiğimiz, mobilitenin dönüşümüyle otomobilin üçüncü yaşam alanına geçiş sürecini anlatan akıllı cihazımızı teknoloji dünyasının bir araya geldiği CES 2022'ye taşıyan Turkish Cargo'ya küresel bir marka olmak üzere çıktığımız #YeniLig'e yolculuğumuzda yol arkadaşımız olduğu için müteşekkiriz." değerlendirmesinde bulundu.

Togg, 40 bin uçaklı dijital konvoy ile uğurlandı

Yeni marka lansmanı ve Togg tarafından üretilen konsept otomobil, 5-8 Ocak'ta Las Vegas'ta düzenlenen CES fuarında ilk kez uluslararası sahnede yer alacak. Togg'un dünya sahnesine çıkışı, Turkish Cargo tarafından gerçekleştirilen küresel marka yolculuğu, tüm dünyadan eşlik edilen "sanal konvoy" ile başladı.

Katılımcıların bu taşımaya özel oluşturulan "http://yolunuzacikolsun.com" web sitesi üzerinden kişiselleştirilmiş uçak modelleriyle dahil olduğu 40 bin uçaklı konvoy, Turkish Cargo uçağının havalanmayısla eş zamanlı olarak başlarken, Togg'un toplamda 11 saat sürecek yolculuğu çevrim içi olarak her yerden takip edilebilecek.

Turkish Cargo, taşıma süreçleri azami ölçüde önem ve hassasiyet gerektiren ürünler için özel ekipmanlar kullanıyor ve hassas kargo odalarında bulunan değerli kargoların her hareketini, depolama tesislerinde ve çevresinde bulunan kameralarla sürekli gözetim altında tutuyor. Özel kargo taşımacılığında 30 yılı aşkın deneyime sahip olan marka, sunduğu "benzersiz" çözümler ile küresel ölçekli firmaların güvenilir iş ortağı arayışında ilk tercihler arasında yer alıyor.

Togg, Türk Hava Yolları'nın kanatlarında yurt dışına açılıyor (2)
Togg, Türk Hava Yolları'nın kanatlarında yurt dışına açılıyor (2)
Togg, Türk Hava Yolları'nın kanatlarında yurt dışına açılıyor (2)
Togg, Türk Hava Yolları'nın kanatlarında yurt dışına açılıyor (2)
Togg, Türk Hava Yolları'nın kanatlarında yurt dışına açılıyor (2)

Türk Hava Yolları, Turkish Cargo, Türkiye, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Togg, Türk Hava Yolları'nın kanatlarında yurt dışına açılıyor (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
21:11 Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi
21:11 Yeni Almanya Başbakanı Scholz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü
21:09 Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinden sevindiren haber
20:39 Fenerbahçe'de sakatlanan Berisha uzun süre sahalardan uzak kalacak
20:15 Herkes dilinde Emre Belözoğlu'nun rekoru
20:15 Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu
19:56 Son Dakika! Merkez Bankası: İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri için vadeli döviz satışı gerçekleştirilecek
19:41 TFF'nin Zorbay Küçük kararı
19:37 Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor
19:12 Başakşehir'in karşısında Giresunspor da mağlup oldu
Yemek siparişi veren genç kız, kuryenin tacizine uğradı Yemek siparişi veren genç kız, kuryenin tacizine uğradı         
21:25
AK Partili Turan: Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz AK Partili Turan: Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz         
21:16
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor! Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!         
10:58
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 21:28:56. #1.12#
SON DAKİKA: Togg, Türk Hava Yolları'nın kanatlarında yurt dışına açılıyor (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement