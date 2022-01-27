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TotalEnergies'in yeni distribütörü Anadolu Neft oldu - Son Dakika

TotalEnergies'in yeni distribütörü Anadolu Neft oldu

27.01.2022 11:33
TotalEnergies'in yeni distribütörü Anadolu Neft oldu

TotalEnergies Turkey Pazarlama'nın madeni yağlar satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerinde yeni distribütörü Anadolu Neft Petrol Ürünleri AŞ oldu.

TotalEnergies Turkey Pazarlama'nın madeni yağlar satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerinde yeni distribütörü Anadolu Neft Petrol Ürünleri AŞ oldu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, pazar hacmi, dinamizmi ve büyüme potansiyeli açısından Konya, Karaman ve Aksaray bölgelerini önemseyen TotalEnergies, hizmet ağlarını yeni iş birlikleri ile güçlendirerek, İzmir Menemen'de üretilen son teknoloji ürünleri daha fazla kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyor.

TotalEnergies, Anadolu Neft Petrol Ürünleri AŞ ile yaptığı anlaşma sayesinde satış ve pazarlama ağını daha da güçlendiriyor.

Şirket, Konya, Karaman ve Aksaray illerinde ve Ankara'nın Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerinin bulunduğu bölgelerde satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerine yeni distribütörü Anadolu Neft Petrol Ürünleri AŞ ile devam edecek.

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Aksaray, Karaman, Turkey, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TotalEnergies'in yeni distribütörü Anadolu Neft oldu - Son Dakika Ekonomi


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