Toyota Avrupa, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 10 daha fazla araç sattı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Toyota Avrupa, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 10 daha fazla araç sattı

Toyota Avrupa, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 10 daha fazla araç sattı

Toyota Avrupa, 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10 daha fazla araç sattı. Şirketin satışları 319 bin 737 adede ulaştı ve pazar payı yüzde 7.3'e yükseldi. Toyota'nın çevreci teknolojiye sahip araçlarına olan talep artarken, hibrit araçlar Türkiye'de de lider konumda.

26.04.2024 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toyota Avrupa, 2024 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10 daha fazla araç sattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota Avrupa, 2024 yılının ilk çeyreğini yükselen satış grafiğiyle tamamladı. Ocak-Mart döneminde geçen yıla oranla yüzde 10 daha fazla satış gerçekleştiren şirket, 319 bin 737 adetlik satışa ulaştı.

Toyata Avrupa, bu satış adetleriyle 2023'ün aynı dönemine göre pazar payını 0.2 puan artırarak yüzde 7.3'e yükseltti. Toyota, marka bazında ise önceki yıla göre yüzde 8'lik satış artışıyla Avrupa'da ikinci sıradaki pozisyonunu korudu.

Toyota Professional hafif ticari ürün gamı da büyük ilgi görmeye devam etti. Toyota'nın Hilux ve Proace ürün ailesinden oluşan geniş hafif ticari araç ürün gamının satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 22 oranında artış göstererek 40 bin 852 adede ulaştı.

Geçen yıl olduğu gibi, 2024'te de Toyota'nın çevreci teknolojiye sahip araçlarına yüksek talep geliyor. Markanın karbon emisyonlarını en kısa zamanda düşürme hedefinin ardından tamamen elektrikli, tam hibrit, plug-in hibrit ve hidrojen yakıt hücreli araçlar sunmasıyla satış performansı, yüksek momentumla artmaya devam etti. Toyota Avrupa'nın 319 bin 737 adetlik ilk çeyrek satışının yaklaşık 230 bin adedi elektrikli, tam hibrit, plug-in hibrit ve hidrojen yakıt hücreli araçlardan oluştu ve bu araçların satış oranında yüzde 10'luk bir artış elde edildi. Bu çevreci araçlar, ilk üç ayda Toyota Avrupa'nın toplam satışlarının yüzde 72'sine tekabül etti.

Toyota, Türkiye'de de hibrit araçlarda lider konumda

Toyota, tam hibrit araçlardaki liderliğini, Türkiye'de de artan ilgiyle devam ettiriyor. Markanın Yaris Cross Hybrid, Yaris Hybrid, Corolla Sedan Hybrid, Corolla Hatchback Hybrid, Toyota C-HR Hybrid, Corolla Cross Hybrid, RAV4 Hybrid ve Camry Hybrid olmak üzere farklı segmentlerde her ihtiyaca uygun tam hibrit model sunması, Toyota'yı bu alanda öncü kılıyor. Toyota tam hibrit modellerinin yüksek verimliliği, düşük tüketimi ve konforlu kullanımı, bu araçları tüm dünyada tercih sebebi haline getiriyor.

Toyota, Türkiye'de ilk 3 ayda 8 bin 532 adetlik tam hibrit araç satışı gerçekleştirdi ve bu kategoride yüzde 75'lik pazar payıyla bu segmentteki üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu. Markanın Türkiye'de en çok tercih edilen tam hibrit modelleri sırasıyla 4 bin 35 adetle Corolla Sedan Hybrid, 2 bin 348 adetle Toyota C-HR Hybrid, 1391 adetle Corolla Cross Hybrid ve 576 adetle Yaris Cross Hybrid oldu.

İlk çeyrekte Avrupa'da en çok tercih edilen Toyota hibrit modelleri ise Yaris Cross Hybrid (49 bin 186), Corolla Hybrid (41 bin), Yaris Hybrid (39 bin 410), Toyota C-HR Hybrid (30 bin 274) ve RAV4 Hybrid/Plug-in Hybrid (24 bin 327) şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toyota Avrupa, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 10 daha fazla araç sattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
17:29 Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti! İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 18:37:31. #1.11#
SON DAKİKA: Toyota Avrupa, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 10 daha fazla araç sattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement