Toyota Avrupa, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 10 daha fazla araç sattı

Ekonomi

Toyota Avrupa, 2024 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10 daha fazla araç sattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota Avrupa, 2024 yılının ilk çeyreğini yükselen satış grafiğiyle tamamladı. Ocak-Mart döneminde geçen yıla oranla yüzde 10 daha fazla satış gerçekleştiren şirket, 319 bin 737 adetlik satışa ulaştı.

Toyata Avrupa, bu satış adetleriyle 2023'ün aynı dönemine göre pazar payını 0.2 puan artırarak yüzde 7.3'e yükseltti. Toyota, marka bazında ise önceki yıla göre yüzde 8'lik satış artışıyla Avrupa'da ikinci sıradaki pozisyonunu korudu.

Toyota Professional hafif ticari ürün gamı da büyük ilgi görmeye devam etti. Toyota'nın Hilux ve Proace ürün ailesinden oluşan geniş hafif ticari araç ürün gamının satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 22 oranında artış göstererek 40 bin 852 adede ulaştı.

Geçen yıl olduğu gibi, 2024'te de Toyota'nın çevreci teknolojiye sahip araçlarına yüksek talep geliyor. Markanın karbon emisyonlarını en kısa zamanda düşürme hedefinin ardından tamamen elektrikli, tam hibrit, plug-in hibrit ve hidrojen yakıt hücreli araçlar sunmasıyla satış performansı, yüksek momentumla artmaya devam etti. Toyota Avrupa'nın 319 bin 737 adetlik ilk çeyrek satışının yaklaşık 230 bin adedi elektrikli, tam hibrit, plug-in hibrit ve hidrojen yakıt hücreli araçlardan oluştu ve bu araçların satış oranında yüzde 10'luk bir artış elde edildi. Bu çevreci araçlar, ilk üç ayda Toyota Avrupa'nın toplam satışlarının yüzde 72'sine tekabül etti.

Toyota, Türkiye'de de hibrit araçlarda lider konumda

Toyota, tam hibrit araçlardaki liderliğini, Türkiye'de de artan ilgiyle devam ettiriyor. Markanın Yaris Cross Hybrid, Yaris Hybrid, Corolla Sedan Hybrid, Corolla Hatchback Hybrid, Toyota C-HR Hybrid, Corolla Cross Hybrid, RAV4 Hybrid ve Camry Hybrid olmak üzere farklı segmentlerde her ihtiyaca uygun tam hibrit model sunması, Toyota'yı bu alanda öncü kılıyor. Toyota tam hibrit modellerinin yüksek verimliliği, düşük tüketimi ve konforlu kullanımı, bu araçları tüm dünyada tercih sebebi haline getiriyor.

Toyota, Türkiye'de ilk 3 ayda 8 bin 532 adetlik tam hibrit araç satışı gerçekleştirdi ve bu kategoride yüzde 75'lik pazar payıyla bu segmentteki üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu. Markanın Türkiye'de en çok tercih edilen tam hibrit modelleri sırasıyla 4 bin 35 adetle Corolla Sedan Hybrid, 2 bin 348 adetle Toyota C-HR Hybrid, 1391 adetle Corolla Cross Hybrid ve 576 adetle Yaris Cross Hybrid oldu.

İlk çeyrekte Avrupa'da en çok tercih edilen Toyota hibrit modelleri ise Yaris Cross Hybrid (49 bin 186), Corolla Hybrid (41 bin), Yaris Hybrid (39 bin 410), Toyota C-HR Hybrid (30 bin 274) ve RAV4 Hybrid/Plug-in Hybrid (24 bin 327) şeklinde sıralandı.