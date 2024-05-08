Toyota, zayıf yen ve artan hibrit talebiyle rekor kar açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Toyota, zayıf yen ve artan hibrit talebiyle rekor kar açıkladı

Toyota, zayıf yen ve artan hibrit talebiyle rekor kar açıkladı

Japon otomobil üreticisi Toyota, dolara karşı zayıf yen ve artan hibrit talebinin etkisiyle 4,94 trilyon yenlik (31,9 milyar dolar) rekor yıllık net kar açıkladı. Toyota'nın gelirleri yüzde 21,4 artarak 45,1 trilyon yene ulaşırken, net karı da bir önceki yıla göre iki kat artarak 4,94 trilyon yene ulaştı. Şirketin küresel satışları ise 10,3 milyon adede ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Toyota, gelecek yıl için daha ölçülü bir görünüm sunarak karının yüzde 27,8 düşeceğini tahmin etti.

08.05.2024 15:03
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?????? Japon otomobil üreticisi Toyota, dolara karşı zayıf yen ve artan hibrit talebinin etkisiyle 4,94 trilyon yenlik (31,9 milyar dolar) rekor yıllık net kar açıkladı.

Toyota, Mart 2024'te sona eren mali yıla ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, Japon otomobil üreticisinin gelirleri mart ayına kadar olan mali yılda bir önceki mali yıla göre yüzde 21,4 artarak 45,1 trilyon yene ulaşarak, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Hibrit talebinin etkisiyle şirketin net karı da bir önceki mali yıla kıyasla iki kat artarak 4,94 trilyon yene (31,9 milyar dolar ) ulaştı.

Şirketin küresel satışları, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki hibrit araçlara güçlü talep sayesinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 10,3 milyon adede ulaştı.

Toyota'nın başta "Prius modeli" olmak üzere hibrid araç satışları yıllık yüzde 31 artışla 3,7 milyon adede yükseldi.

Toyota, Mart 2025'te bitecek malı yıl için daha ölçülü bir görünüm sunarak, elektrikli ve hidrojenli otomobiller gibi "büyüme alanlarına" ve "insan sermayesine" yapılan yatırımlar nedeniyle karının yüzde 27,8 düşeceğini tahmin etti.

Bu yıl dünya çapında araç satışlarının yüzde 1,3 düşüşle 10,95 milyon olacağını tahmin eden Toyota, buna rağmen satış gelirlerinin yüzde 2 artarak 46 trilyon yene ulaşmasını öngörüyor.

Kaynak: AA

Japon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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