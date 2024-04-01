TPF Başkanı: Şimdi Enflasyonla Mücadele ve Yapısal Reform Zamanı

Ekonomi

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, seçimlerin demokratik bir olgunlukla tamamlandığını belirterek, "Şimdi enflasyonla mücadele, yapısal reformlar ve iş dünyasını güçlendirme konularında adım atma zamanı." ifadelerini kullandı.

Düzgün, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Seçilen tüm belediye başkanlarını tebrik eden ve yeni dönemde başarılar dileyen Düzgün, şunları kaydetti:

"Seçimler demokratik bir olgunlukla, sağlıklı bir şekilde tamamlandı. Şimdi enflasyonla mücadele, yapısal reformlar ve iş dünyasını güçlendirme konularında adım atma zamanı. Şimdi eskisinden daha hızlı hareket etme zamanı. Hep birlikte daha güçlü bir Türkiye'nin geleceği için var gücümüzle çalışmalıyız. TPF olarak, üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz ve ülkemizin ekonomik kalkınması için kararlılıkla hareket edeceğiz."