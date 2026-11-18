Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi 24 milyar 282 milyon 674 bin TL olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantılarının son oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 2027 yılı ilçe belediye bütçeleri ile Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 Yılı Performans Programı ve 2027 Mali Yılı Bütçesi görüşüldü.

Yapılan değerlendirmelerin ardından 2027 yılı ilçe belediye bütçeleri, Büyükşehir Belediyesi 2027 Yılı Performans Programı ve Büyükşehir Belediyesi 2027 Mali Yılı Bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 2027 mali yılı bütçesi 24 milyar 282 milyon 674 bin TL olarak belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bütçenin Trabzon'a hayırlı olmasını diledi.

İlçe belediyelerinin bütçesi de belli oldu

Trabzon'daki 18 ilçe belediyesinin 2027 yılı bütçeleri ise şöyle:

"Ortahisar Belediyesi 5 milyar 965 milyon TL, Akçaabat Belediyesi 1 milyar 850 milyon TL gelir ve 2 milyar TL gider, Yomra Belediyesi 806 milyon TL, Arsin Belediyesi 796 milyon 102 bin TL, Araklı Belediyesi 600 milyon TL, Of Belediyesi 488 milyon 898 bin TL, Maçka Belediyesi 450 milyon TL, Vakfıkebir Belediyesi 400 milyon TL, Sürmene Belediyesi 375 milyon TL, Beşikdüzü Belediyesi 320 milyon 539 bin TL, Çarşıbaşı Belediyesi 310 milyon TL, Çaykara Belediyesi 295 milyon 500 bin TL, Tonya Belediyesi 260 milyon 536 bin 500 TL, Şalpazarı Belediyesi 235 milyon TL, Düzköy Belediyesi 200 milyon TL, Hayrat Belediyesi 133 milyon 947 bin TL, Köprübaşı Belediyesi 107 milyon TL ve Dernekpazarı Belediyesi 90 milyon TL. Buna göre ilçe belediyelerinin toplam gelir bütçesi 13 milyar 683 milyon 522 bin 500 TL, gider bütçesi ise 13 milyar 833 milyon 522 bin 500 TL"