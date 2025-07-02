Trabzon\'da Böcekle Mücadele Başlatıldı

Trabzon'da başta fındık olmak üzere birçok meyve türünün gövde ve köklerine zarar veren Turunçgil Uzun Antenli Böceği (Anoplophora chinensis) ile mücadelede kimyasal uygulama başlatıldı.

İlk kez 2017 yılında tespit edilen zararlıya karşı yürütülen çalışmalar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın karantina tedbirleri kapsamında hız kazandı. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, kimyasal mücadelenin Ortahisar ve Maçka ilçelerinde başladığını belirterek, mücadele kapsamında 13 aracın 400 litrelik pülverizatörler ve 1 tonluk su tankları ile donatıldığını, 40 kişilik saha ekibiyle çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. Kaplan, uygulamanın il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personelin gözetiminde 30 gün boyunca takip edileceğini kaydederek, temmuz ayı sonuna kadar yaklaşık 6 bin 232 dekar alanda iki kez ilaçlama yapılması planlandığını belirtti. Kaplan, bu çalışmalarla hem fındık tarımı hem de doğa için ciddi tehdit oluşturan böceğin yayılmasının önüne geçmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi. - TRABZON