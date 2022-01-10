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Trabzon'dan 2021 yılında 1 milyar 184 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştirildi - Son Dakika

Trabzon'dan 2021 yılında 1 milyar 184 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştirildi

10.01.2022 11:47
Trabzon'dan 2021 yılında 1 milyar 184 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştirildi

Trabzon'dan 2021 yılında gerçekleştirilen ihracat 1 milyar 183 milyon 889 bin 624 dolar oldu.

Trabzon'dan 2021 yılında gerçekleştirilen ihracat 1 milyar 183 milyon 889 bin 624 dolar oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'dan geçen yıl gerçekleştirilen ihracatın önceki yıla göre yüzde 11 artışla 1 milyar 183 milyon 889 bin 624 dolara yükseldiğini belirtti.

Doğu Karadeniz illeri içinde ihracatta ilk sırada yer alan Trabzon'un, bölge ihracatının yüzde 53'ünü tek başına gerçekleştirdiğini bildiren Kalyoncu, en fazla ihracat yapılan sektörlerin sırasıyla fındık, yaş meyve sebze, su ürünleri, otomotiv endüstrisi yedek parçası ile savunma sanayisi olduğunu aktardı.

Trabzon'dan 27 sektörde 131 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Kalyoncu, şunları kaydetti:

"En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu ve Almanya oldu. Bu dönemde İtalya'ya ihracat yüzde 59 artışla 288 milyon dolara, Rusya Federasyonu'na yüzde 8 artışla 197 milyon dolara ve Almanya'ya yüzde 16 artışla 145 milyon dolara yükseldi. Trabzon'dan Avrupa Birliği ülkelerine ağırlıklı olarak fındık ihraç edilirken, ikinci sıradaki Rusya Federasyonu'na yaş meyve sebze ve balık satıldı. İhracatta tarım ürünleri ağırlıkta olmasına rağmen son yıllarda sanayi ürünleri ihracatı da her geçen ay önemli hacme ulaşarak artış trendini sürdürdü."

Kalyoncu, Trabzon'un ihracatının 1 milyar doların üzerine çıkmasının büyük bir başarı olduğunu vurgulayarak, 2022'de daha büyük bir ivmeyle ihracatta artış kaydedileceğine inandığını aktardı.

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Togo Cumhuriyeti, Trabzon, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'dan 2021 yılında 1 milyar 184 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Trabzon'dan 2021 yılında 1 milyar 184 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştirildi - Son Dakika
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