Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

17.04.2026 09:42
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 4-12. kilometrelerinde bakım-onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak, trafik akışı diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun??????? Toprakkale bağlantı yolu Osmaniye Organize Sanayi-Gözeneler kavşakları 0-4. kilometrelerdeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde bulunan 20 tünelin elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Ankara-Konya yolunun 39-41. kilometrelerindeki (Gölbek Kavşağı) yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 73-82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20-22. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale-Çan devlet yolunun 38-40. kilometrelerindeki taş duvar çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Bartın-Karabük il sınırı-Safranbolu-Karabük-Kastamonu yolunun 39-42. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bartın istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA

