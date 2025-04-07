Trump'tan Ticaret Açığı Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Trump'tan Ticaret Açığı Açıklamaları

Trump, tarifelerin faydalı olacağını ve Çin ile ticaret açığının çözülmesi gerektiğini söyledi.

07.04.2025 04:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, piyasaların tarifelere tepkisine ilişkin "Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem, ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir." dedi.

Florida'dan Washington'a yaptığı seyahat sırasında Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklama yapan Trump, tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir muhabirin "Piyasalarda, bir noktada tolere etmeyeceğiniz bir acı var mı?" sorusuna Trump, "Bence sorunuz çok aptalca. Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem, ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir." yanıtını verdi.

"Çin ile ticaret açığı sorununu çözmedikçe anlaşma yapmayacağım"

Trump, ABD'nin bazı ülkelerle milyar dolarları aşan ticaret açıkları olduğunu belirterek, Çin ile olan açığın ise trilyon dolar olduğunu söyledi.

ABD'nin Çin ile olan ticaret açığını çözmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Her yıl Çin'e karşı yüz milyarlarca dolar kaybediyoruz ve bu sorunu çözmedikçe bir anlaşma yapmayacağım. Çin ile anlaşmaya hazırım, ama onların bu sorunu çözmeleri gerekiyor. Çin ile çok büyük bir ticaret açığı problemimiz var." ifadelerini kullandı.

Trump, Çin, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerle yaşadıkları ticaret açığı sorununu çözmek istediklerini dile getirerek, "Eğer bu konuyu konuşmak istiyorlarsa, konuşmaya açığım. Ama aksi takdirde, neden konuşmak isteyeyim ki?" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, "Dünyanın her yerinden, Avrupa'dan, Asya'dan birçok liderle konuştum. Bir anlaşma yapmak için can atıyorlar." dedi.

"Bir gün insanlar ABD için tariflerin çok güzel bir şey olduğunu anlayacak"

Öte yandan Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Çin, AB ve diğer birçok ülkeyle büyük mali açıkları olduğunu belirtti.

Trump, "Bu sorunu çözmenin tek yolu, şu anda ABD'ye on milyarlarca dolar kazandıran tarifeler. Bunlar halihazırda yürürlükte ve görülmesi güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

ABD'nin bu ülkelerle ticaret açığının Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde arttığını savunan Trump, "Bunu tersine çevireceğiz, hem de çok hızlı bir şekilde. Bir gün insanlar ABD için tariflerin çok güzel bir şey olduğunu anlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'tan Ticaret Açığı Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okulda cansız bedeni bulunan 14 yaşındaki kız çocuğunu sevgilisi öldürmüş Okulda cansız bedeni bulunan 14 yaşındaki kız çocuğunu sevgilisi öldürmüş
Aileler arasında kavga: Damat, tartıştığı kaynanasını bıçakladı Aileler arasında kavga: Damat, tartıştığı kaynanasını bıçakladı
Dev gemi Türkiye’ye ulaştı 39 günde geldi, binlerce araç getirdi Dev gemi Türkiye'ye ulaştı! 39 günde geldi, binlerce araç getirdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı “Stoktan vergi alınacak“ iddiasını yalanladı Hazine ve Maliye Bakanlığı "Stoktan vergi alınacak" iddiasını yalanladı
Görüntüler ortalığı karıştırdı ’’İETT’yi patlattık’’ dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı Görüntüler ortalığı karıştırdı! ''İETT'yi patlattık'' dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı
CHP’de olağanüstü kurultay başladı CHP'de olağanüstü kurultay başladı
Film gibi olay Mart ayında öldü, temmuzda dirildi Film gibi olay! Mart ayında öldü, temmuzda dirildi
Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Özel’in anahtar listesinde Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Özel'in anahtar listesinde
Bursa’ya giden feribotta yangın çıktı: 5 yaralı Bursa'ya giden feribotta yangın çıktı: 5 yaralı
Yolsuzluk soruşturmasında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı Yolsuzluk soruşturmasında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı
Hakan Fidan’dan Özel’e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz Hakan Fidan'dan Özel'e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz

22:29 Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Özel’in anahtar listesinde Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Özel'in anahtar listesinde
21:46 Bursa’ya giden feribotta yangın çıktı: 5 yaralı Bursa'ya giden feribotta yangın çıktı: 5 yaralı
21:20 Yolsuzluk soruşturmasında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı Yolsuzluk soruşturmasında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı
20:13 Hakan Fidan’dan Özel’e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz Hakan Fidan'dan Özel'e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz
18:07 Özgür Özel’in A takımı belli oldu Özgür Özel'in A takımı belli oldu
10:42 Trump’ın kararı iPhone fiyatlarını vuracak Konuşulan zam oranı hayli yüksek Trump'ın kararı iPhone fiyatlarını vuracak! Konuşulan zam oranı hayli yüksek
10:38 Bayram tatilinde acı bilanço 72 kişi hayatını kaybetti, 8 bin kişi yaralı Bayram tatilinde acı bilanço! 72 kişi hayatını kaybetti, 8 bin kişi yaralı
10:15 Film gibi olay Mart ayında öldü, temmuzda dirildi Film gibi olay! Mart ayında öldü, temmuzda dirildi
10:09 CHP’de olağanüstü kurultay başladı CHP'de olağanüstü kurultay başladı
09:52 Görüntüler ortalığı karıştırdı ’’İETT’yi patlattık’’ dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı Görüntüler ortalığı karıştırdı! ''İETT'yi patlattık'' dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı
09:38 Hazine ve Maliye Bakanlığı “Stoktan vergi alınacak“ iddiasını yalanladı Hazine ve Maliye Bakanlığı "Stoktan vergi alınacak" iddiasını yalanladı
09:24 Dev gemi Türkiye’ye ulaştı 39 günde geldi, binlerce araç getirdi Dev gemi Türkiye'ye ulaştı! 39 günde geldi, binlerce araç getirdi
09:22 Aileler arasında kavga: Damat, tartıştığı kaynanasını bıçakladı Aileler arasında kavga: Damat, tartıştığı kaynanasını bıçakladı
09:14 Okulda cansız bedeni bulunan 14 yaşındaki kız çocuğunu sevgilisi öldürmüş Okulda cansız bedeni bulunan 14 yaşındaki kız çocuğunu sevgilisi öldürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2025 05:30:21. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Ticaret Açığı Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement