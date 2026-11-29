Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sigortacılık veri paylaşım sisteminin, somut ve hukuken ortaya konulmuş bir tespit olmaksızın "yasa dışı bilgi ağı" olarak nitelendirilmesini kabul etmediklerini bildirdi.

TSB'den yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve dijital mecralarda, sigorta sektörünün veri paylaşım süreçleri, rekabet ortamı ve müşteri bilgilerinin güvenliğine ilişkin kamuoyunda yanlış algı oluşturabilecek iddia ve değerlendirmelere yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'de faaliyet gösteren sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tabi olduğu anımsatıldı.

Sigortacılık sektöründe merkezi veri paylaşımının şirketlerin kendi inisiyatifleriyle oluşturdukları bir yapı olmadığı, doğrudan kanuni düzenlemelere dayanan bir sistem olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 31/B maddesi uyarınca kurulmuş olup faaliyetleri SEDDK'nin düzenleme ve denetimine tabidir. 5684 sayılı Kanun'un 31/A maddesi, sır saklama yükümlülüğünü düzenlemekte, ikinci fıkrasında ise gizlilik sözleşmesi yapılması ve yalnızca risk değerlendirmesi amacıyla kullanılması şartıyla sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri arasında doğrudan veya SBM aracılığıyla gerçekleştirilen bilgi paylaşımına ilişkin hukuki çerçeveyi belirlemektedir. Bu sistemin 'yasa dışı bilgi ağı' veya 'ortak kara liste' olarak nitelendirilmesi, sistemin hukuki ve teknik niteliğini yansıtmamaktadır."

Açıklamada, sigortacılık verilerinin toplanması, saklanması, işlenmesi ve paylaşılmasına ilişkin usul ve esasların 18 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmelik ile düzenlendiği hatırlatıldı.

"Veri paylaşımının mevzuatta belirlenen yetki, amaç ve sınırlar içinde gerçekleştirilmesi esastır"

Söz konusu sistemin sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunması, sigorta hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması, risklerin doğru değerlendirilmesi, yanlış sigorta uygulamalarının önlenmesi ve sigortacılık sisteminin güvenilir ve sürdürülebilir şekilde işlemesi açısından önemli bir işlev üstlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Veri paylaşımının mevzuatta belirlenen yetki, amaç ve sınırlar içinde gerçekleştirilmesi esastır. Kişisel verilerin, özellikle sağlık verilerinin korunması ve 5684 sayılı Kanun'un 31/A maddesinde düzenlenen sır saklama yükümlülüğüne uyulması yasal zorunluluktur. Üye şirketlerin fiyatlandırma, poliçe şartları ve risk kabul politikalarına ilişkin ticari kararlarını, 4054 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, birbirlerinden bağımsız olarak almaları esastır. İlgili kamu otoritelerince yürütülen inceleme ve denetimlerin hukuki niteliği ve geldiği aşama dikkate alınmalıdır.

Henüz sonuçlanmamış incelemeler veya münferit iddialar üzerinden sektörün tamamına yönelik genelleyici çıkarımlarda bulunulması doğru değildir. Güven esasına dayalı olarak çalışan ve milyonlarca vatandaşımızın geleceğini teminat altına alan sigorta sektörümüzün itibarını zedelemeye yönelik bu tür mesnetsiz ve spekülatif haberler, toplumda sigorta bilincine ve finansal sisteme duyulan güvene zarar vermektedir. Kanuni dayanağı ve işleyiş esasları açıkça düzenlenmiş olan sigortacılık veri paylaşım sisteminin, somut ve hukuken ortaya konulmuş bir tespit olmaksızın 'yasa dışı bilgi ağı' olarak nitelendirilmesini kabul etmek mümkün değildir."

Açıklamada, sektörü ve üye şirketleri zan altında bırakan gerçeğe aykırı yayınlara karşı hukuki başvuru haklarının saklı tutulduğu ve sürecin takipçisi olunacağı aktarılarak, "Sigorta sektörümüz, şeffaflık, mevzuata uyum ve sigortalı memnuniyeti ilkeleri doğrultusunda vatandaşlarımızın ve ekonomimizin yanında olmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.