TÜBA-TEKNOFEST Ödül Başvuruları Başladı

24.02.2026 12:56
TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri için başvurular 20 Mart’a kadar alınacak.

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) doktora tezlerini ödüllendirmek amacıyla 2021'de uygulamaya aldığı "TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri" için 20 Mart'a kadar başvuruda bulunulabilecek.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, 2026 TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri için müracaat süreci başladı.

TÜBA'nın doktora tezlerini ödüllendirmek amacıyla 2021'de uygulamaya aldığı ödüllere yönelik başvurular, "www.bilimodulleri.tuba.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılabiliyor. Programa, 2024 ve 2025 yıllarında savunma sürecini tamamlamış Türkiye kaynaklı doktora tezleri kabul edilecek.

Başvurular, bireysel veya TÜBA üyeleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), TÜBİTAK, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve üniversite rektörlüklerinin önerileriyle alınacak.

Ayrıca Akademi Konseyi kararı doğrultusunda bu yıl ilk kez "Fuat Sezgin Bilim Tarihi Doktora Ödülü" takdim edilecek.

Birinciye 200 bin lira ödül

TÜBA, gelenekselleşen ödüllerini, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Temel Bilimler olmak üzere 4 ana kategoride dağıtıyor.

Bu yıl ödül olarak birinci olan tez sahibine 200 bin lira, ikinciye 150 bin lira, üçüncüye 100 bin lira verilecek.

Ödüller, teknoloji ve tasarım, yapay zeka, makine öğrenmesi, otonom sistemler, robotik ve mekatronik sistemler, modelleme ve simülasyon teknolojileri, enerji, hibrit ve elektrikli araç teknolojileri, hava, uzay ve insansız sualtı sistemleri, bilgi ve iletişim teknolojileri, siber güvenlik ve kriptoloji, eğitim, sağlık, tarım ve ekoloji teknolojileri ile biyoteknoloji gibi alanları kapsayan doktora tezlerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Milli Teknoloji Hamlesi ile bağlantılı uluslararası ilişkiler, kalkınma politikaları, eğitim yaklaşımları ve güvenlik politikaları gibi konular da ödül programının odak alanları arasında yer alıyor.

Türkiye'nin akademik ve teknolojik kapasitesi daha da güçlenecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'nin, Türkiye'nin bilim ve teknoloji vizyonuna doğrudan katkı sunan nitelikli doktora çalışmalarını görünür kıldığını bildirdi.

Bu yıl ilk kez verilecek Fuat Sezgin Bilim Tarihi Doktora Ödülü ile bilim tarihine yönelik araştırmaların da destekleneceğine dikkati çeken Şeker, "Genç araştırmacıların Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda ortaya koyacakları çalışmalar, Türkiye'nin akademik ve teknolojik kapasitesini daha da güçlendirecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

