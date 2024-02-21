TÜDKİYEB Başkanı: Yapağı gibi hayvansal liflerin kullanımı artırılmalı

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, sentetik yerine yapağı gibi hayvansal liflerin kullanılması gerektiğini belirterek, "Öncelikle yapağıda kalite gözetilerek üretim artırılmalı ve tekstil sanayisinde aranılan bir ürün haline getirilmelidir." ifadesini kullandı.
Çelik, yazılı açıklamasında, sanayileşmeyle 50 yıllık süreçte yapağı kullanımının azaldığını bildirdi.
Başta yapağı olmak üzere çeşitli doğal liflerin yerini farklı petrokimyasal liflerin aldığına dikkati çeken Çelik, pamuk üretimindeki artışın da yapağının pazarda rekabet şansını azalttığını kaydetti.
Çelik, sentetik liflerin kullanımının artmasının yanında giyim sektöründeki hızlı değişimler nedeniyle yapağı üretimi ve kullanımının gerilediğine işaret ederek, bunun yapağı fiyatlarını etkilediğini ve yetiştiricilerin kazancını azalttığını vurguladı.
Yetiştiricilerin işletmelerinde koyunlarını kırkmalarına rağmen düşük kaliteden dolayı satmakta sorun yaşadığını aktaran Çelik, "Kaliteli yapağı üretiminin artırılmasını yetiştiricilerimizin gelirlerinin artırılması bakımından önemsiyoruz." ifadesini kullandı.
Çelik, yapağı gibi hayvansal liflerin insan sağlığı açısından önemli olduğunu belirterek, "Kanser vakalarının çoğaldığı günümüzde sentetik lif kullanımı yerine yün, keçi kılı, tiftik gibi koyun ve keçilerden elde edilen doğal liflerin kullanımının yaygınlaştırılması insan sağlığı açısından son derece önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.
"Yapağıda kalite gözetilerek üretim artırılmalı"
Koyun ırklarından merinos ve melezleri dışındakilerin birçoğundan elde edilen yapağıların kalitelerinin düşük olması nedeniyle tekstil sanayisinin ihtiyacı olan kalitede yapağıyı karşılayacak nitelikte olmadığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:
"Yünlü koyun yetiştiriciliğindeki damızlık seçimlerinde, yapağı inceliği başta olmak üzere çeşitli kalite parametrelerinin dikkate alınması gerekmektedir. Öncelikle yapağıda kalite gözetilerek üretim artırılmalı ve tekstil sanayisinde aranılan bir ürün haline getirilmelidir. Ayrıca çok iyi bir yalıtım malzemesi olması yönüyle de tekstilde kullanılamayacak düzeyde olan düşük kaliteli yapağı elyaflarının inşaat sektöründe özellikle de çatı veya boru izolasyonunda kullanımı mutlaka değerlendirilmesi gereken bir durumdur."
Çelik, Marmara, İç Ege ve Orta Anadolu bölgelerinde yapağı kalitesini ve inceliğini artırmaya yönelik ıslah programlarının uygulanması yanında saf yetiştirme ve seleksiyonla merinos ırkının verim ve kalitelerinin artırılması gerektiğinin de altını çizdi.
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