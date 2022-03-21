TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "21 Mart Dünya Ormancılık Günü kutlu olsun" - Son Dakika
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "21 Mart Dünya Ormancılık Günü kutlu olsun"

21.03.2022 09:08
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "21 Mart Dünya Ormancılık Günü kutlu olsun"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO), dünya ülkeleri için 21 Mart gününü "Dünya Ormancılık Günü" olarak ilan ettiğini belirterek 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nü kutladı.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO), dünya ülkeleri için 21 Mart gününü "Dünya Ormancılık Günü" olarak ilan ettiğini belirterek 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nü kutladı.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, ormanların başta ekonomik olmak üzere birçok faydaları olan doğal kaynaklar olduğuna vurgu yaparak, "Ülkemiz 2020 yılı itibarıyla yapılan tespitlere göre 22,9 milyon hektar ormanlık alanı ile ülkemiz yüzölçümünün yüzde 29,4'ünü kaplamaktadır. Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) yayınladığı 2020 raporuna göre Ülkemiz ormanları 236 ülkenin 153'ünün toplam karasal alanından daha büyük bir alana sahiptir. Ormanlık alanlarımızda son 47 yılda yaklaşık 2,7 milyon hektarlık artış olduğu tespit edilmiştir. Yine aynı rapora göre 2015-2020 yılları arasında orman dışı alanlarda yapılan ağaçlandırma sıralamasında yapılan yoğun ağaçlandırma seferberliği sonucunda ülkemiz dünyada Çin, Vietnam, Azerbaycan'dan sonra 4. sırada yer almıştır. Pek çok faydaları olan ormanlarımızı gelecek nesillere miras bırakabilmemizin yolu sürdürülebilirlik ilkesi ile idare edilmesidir" dedi.

Çelik yaptığı açıklamada, ormanlarımızın korunmasının milli bir görev olmasına ve ormanların korunmasında küçükbaş hayvancılığın önemine işaret ederek "Ormanlarımız bizim milli servetimizdir. Dolayısıyla ormanlarımızı korumak da hepimiz için bir milli görevdir. 2021 yılında aşırı sıcaklar sonucu dünyada ve ülkemizde meydana gelen orman yangınları büyük zararlara neden olmuştur. Ormanlarımızın korunmasında ormanlık alanlarda otlatma yapan çoban, koyun veya keçi sürüleri ve çoban köpeklerinin rolü göz ardı edilemez. Bu açıdan bakıldığında ormanlarımızın korunmasında küçükbaş hayvancılığın çok önemli fonksiyonları olduğu açık bir şekilde görülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Genel Başkan Çelik, koyun ve keçilerin orman dostu olduğuna vurgu yaparak, "Yıllardır zarar veriyor diye ormanlarımızda küçükbaş hayvan otlatması yasaklanmıştı. Ancak şurası çok net olarak bilinmelidir ki koyun ve keçilerimiz ormanların düşmanı değil dostudur. Ormanlık alanlarda otlayan küçükbaş hayvanlar ağaçların altındaki otları tüketmek suretiyle muhtemel yangın riskini azaltırlar. Dolayısıyla koyun ve keçi ormanın doğal korucularıdır. Ayrıca ormanlarda küçükbaş hayvan otlatılmasıyla orman işletmelerinin orman altı temizliğindeki işçilik maliyetlerini de düşürmektedir. Bu nedenle orman işletmeleri tarafından otlatma alanı olarak ayrılan orman alanları kontrollü bir şekilde küçükbaş hayvan otlatılması şartı ile artırılmalı, daha fazla ormanlık alanda otlatma imkanı tanınmalıdır" dedi. - ANKARA

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Nihat Çelik, Damızlık, Türkiye, 21 Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: '21 Mart Dünya Ormancılık Günü kutlu olsun' - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "21 Mart Dünya Ormancılık Günü kutlu olsun" - Son Dakika
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