TÜDKİYEB Başkanı Çelik, Dünya Süt Günü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika
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TÜDKİYEB Başkanı Çelik, Dünya Süt Günü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

31.05.2022 09:08
TÜDKİYEB Başkanı Çelik, Dünya Süt Günü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Ulusal Süt Konseyinin referans fiyat açıklarken sadece inek sütünü baz aldığını belirterek "Koyun-keçi süt alım fiyatlarını sanayici ve mandıracılar belirliyor, çok sayıda yetiştiricimiz bu...

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Ulusal Süt Konseyinin referans fiyat açıklarken sadece inek sütünü baz aldığını belirterek "Koyun-keçi süt alım fiyatlarını sanayici ve mandıracılar belirliyor, çok sayıda yetiştiricimiz bu nedenle mağdur oluyor. Ulusal Süt Konseyince koyun ve keçi sütü için de referans fiyatları açıklanmalı." ifadelerini kullandı.

Çelik, yazılı açıklamasında, sütün insan sağlığı için önemini, ekonomiye ve toplumsal yaşama katkılarını hatırlatmak, süt ve süt ürünlerinin üretilmesi ve tüketilmesinin önemini vurgulamak amacıyla her yıl 1 Haziran'ın tüm dünyada "Dünya Süt Günü" olarak kutlandığını bildirdi.

???????Süt ve süt ürünlerinin tüketiminin sağlıklı ve dengeli beslenme için vazgeçilmez olduğuna işaret eden Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"İnsan yaşamının her evresinde gerekli olan süt, mükemmel bir besin kaynağıdır. Özellikle çocukluk, gebelik, emziklilik ve yaşlılık dönemlerinde kemik sağlığı açısından oldukça önemli olduğu bilinmektedir. Süt ve süt ürünlerinde özellikle kalsiyum ve fosfor başta olmak üzere bazı önemli mineraller, proteinler ve B grubu vitaminleri bulunmaktadır. Süt, bebeklikten yaşlılığa, bireyin zihinsel ve fiziksel gelişimine, vücudunun güçlenmesine ve sağlığının korunmasına çok ciddi oranda katkı sağlamaktadır."

Türkiye'de süt tüketim alışkanlığının yaygın olmadığına dikkati çeken Çelik, "Halkımızın süt tüketimi ne yazık ki su, çay ve gazlı içeceklerden sonra gelmektedir. İçme sütü tüketimimizin gelişmiş ülkelerle kıyaslanamayacak derecede düşük olduğu görülmektedir." ifadelerini kullandı.

"Süt tüketimi teşvik edilmeli"

Koyun-keçi sütünün özellikle çocuklar ve gençler için önem taşıdığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Koyun ve keçi sütü her gün muntazaman tüketilmesi gereken en temel gıda maddesidir. Gelişmiş ülkelerdeki süt tüketim miktarlarına ulaşabilmek amacıyla süt tüketiminin teşvik edilmesine yönelik eğitici çalışmalar yapılmalı, basılı ve görüntülü medyada sütün önemi sadece süt günlerinde değil, sıkça dile getirilmelidir. Ayrıca süt üreticilerinin günümüz şartlarında desteklenmesine devam edilerek, tüketicilerin de uygun fiyatlardan süt ve süt ürünlerine ulaşımı sağlanmalıdır. Süt denilince toplumda sadece inek sütü anlaşılıyor. Ulusal Süt Konseyi bile referans fiyatı açıklarken sadece inek sütünü baz almakta, koyun ve keçi sütünü yok saymaktadır. Dolayısıyla koyun-keçi süt alım fiyatlarını sanayici ve mandıracılar belirlemekte, çok sayıda yetiştiricimiz bu nedenle mağdur olmaktadır. Ulusal Süt Konseyince koyun ve keçi sütü için de referans fiyatları açıklanmalıdır."

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜDKİYEB Başkanı Çelik, Dünya Süt Günü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika


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