TÜİK'e göre yükseköğretim eğitimi yüzde 25,79 artarken turunçgiller yüzde 24,41 düştü - Son Dakika
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TÜİK'e göre yükseköğretim eğitimi yüzde 25,79 artarken turunçgiller yüzde 24,41 düştü

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TÜİK verilerine göre eylülde en yüksek fiyat artışı yüzde 25,79 ile yükseköğretim eğitiminde, en fazla düşüş ise yüzde 24,41 ile turunçgillerde oldu. Okul servisleri yüzde 16,04, motorin yüzde 12,93 artarken, diğer sebzeler yüzde 17,62 geriledi.

Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı yüzde 25,79 ile yükseköğretim eğitiminde görülürken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 24,41 ile turunçgiller oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde yüzde 25,79 olan yükseköğretim eğitimi fiyat artışını, yüzde 23,31 ile "hurma, incir ve tropikal meyveler, taze" ve yüzde 19,99 ile "yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri" kategorileri izledi.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 16,04 ile okul servisleri, yüzde 12,93 ile motorin (mazot), yüzde 12,23 ile margarin, yüzde 11,55 ile benzin yer aldı.

En çok turunçgiller ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 24,41 ile "turunçgiller, taze" kategorisinde gerçekleşti. Bunu yüzde 17,62 ile "diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş", yüzde 13,12 ile "diğer meyveler, taze", yüzde 12,96 ile "hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı", yüzde 11,78 ile "yumrulu sebzeler", yüzde 9,22 ile "kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması", yüzde 8,89 ile "balıklar, canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş", yüzde 8,41 ile "sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli meyveler, taze", yüzde 6,8 ile "hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı" kategorileri takip etti.

TÜİK'in Tüketici Fiyatları Endeksi'ne göre eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Yükseköğretim eğitimi25,79
Hurma, incir ve tropikal meyveler, taze23,31
Yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri19,99
Okul servisleri16,04
Motorin (mazot)12,93
Margarin12,23
Benzin11,55
Görsel-işitsel içeriklerin aboneliği, kiralanması ve çevrim içi yayın hizmetleri10,30
Kömür, kömür briketi ve turba9,84
Yakacak odun, peletler ve briketler dahil8,48
Eylülde fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Turunçgiller, taze-24,41
Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş-17,62
Diğer meyveler, taze-13,12
Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı-12,96
Yumrulu sebzeler-11,78
Kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması-9,22
Balıklar, canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş-8,89
Sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli meyveler, taze-8,41
Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı-6,80
Yeşil baklagil sebzeleri, taze veya soğutulmuş-6,61

Kaynak: AA
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